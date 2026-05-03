快速FW相手にカバーリングで奮闘も…危機感口にした千葉24歳DF久保庭良太「最後は個人の質、強度で差が出ている」
[5.2 J1百年構想第14節 浦和 2-0 千葉 埼玉]
持ち前の身体能力を活かしたカバーリングで失点の危機を救う場面もあったが、0-2の完敗に充実感はなかった。ジェフユナイテッド千葉DF久保庭良太は浦和戦後、「一人で守り切るところがもっと必要になるのかなと改めて感じている」と現状に危機感をにじませた。
久保庭はジェフユナイテッド千葉U-18から立教大を経て、2024年に千葉入りした24歳。J1初挑戦の今季は一時負傷離脱もありながらJ1百年構想リーグ9試合に出場し、国内トップカテゴリでの貴重な経験を重ねている。
この日は爆発的なスピードを誇る大卒ルーキーのFW肥田野蓮治とマッチアップし、試合の立ち上がりこそ裏を取られる場面もあったが、その後は久保庭自身も武器とする俊敏さで奮闘。鋭いシュートブロックや懸命なカバーリングで危機を救い、失点もののピンチからチームを救っていた。
それでも結果は0-2。自身のパフォーマンスに満足した様子はなかった。
「すごくスピードのある選手というのはスカウティングをしていた中、タイミングをずらされて裏に入れられた時、ある程度の駆け引きはある中で自分が前に入れる位置取りを心がけていたけど、1対1になる局面が多かったのでそこは反省点。カバーリングは自分の強みでもあるけど、駆け引きや周りのポジショニングを動かすところをJ1ではより求められるので、自分たちが組織的な守備をする上でそこが足りないという自分の反省点がある」
また一昨季のチームメートだったFW小森飛絢に決められた2失点目のシーンにも大きな悔いを残したようだ。直接的にはMFエドゥアルドが対面でかわされ、左足を強く振らせたことに課題があったが、カバーに入った久保庭もシュートコースを消せておらず、脇を抜けたボールがゴール左隅に突き刺さっていたからだ。
「あの状況で難しいというのはあるにしても、しっかりとコースに立つところ、最後のゴール前の際のところを一人で守り切るところがもっと必要になるのかなと思う」。そう振り返った久保庭は小森とのマッチアップにも「ジェフですごく活躍して外に出たというのはあるけど、自分たちも同じ舞台でやれている以上、勝って示すことが大事だった」と厳しく受け止めた。
この半年間は降格のないJ1百年構想リーグを戦っており、昇格組の千葉にとっては2026-27シーズンに向けた貴重な準備期間。経験がモノを言うCBで初のJ1挑戦となっている久保庭にとっても、多くのものを学び取るべき期間となる。
いま何よりも痛感しているのは個人としてのレベルアップの必要性だ。
「1試合1試合課題が出てきてそこを修正していくのはみんな意識しているところだけど、やっぱり最後は個人の質だったり、強度の部分で差が出ているというのはJ1で特に感じている。そこでレベルアップしていくところが勝利の近道になると思っている」
懸命に掴み取ったJ1百年構想リーグは残り4試合と順位決定戦のみ。「自分はアカデミーでずっと育ってきて、このJ1の舞台もすごく思い入れがあるし、それ以上にサポーターの方も熱い気持ちを持って応援してくれている。スタメンで出られている以上、個人のパフォーマンスもそうだけど、結果を持ってこられるような選手にならないといけない」。高い基準と強烈な決意を胸に、一つでも上の順位を目指す。
(取材・文 竹内達也)
持ち前の身体能力を活かしたカバーリングで失点の危機を救う場面もあったが、0-2の完敗に充実感はなかった。ジェフユナイテッド千葉DF久保庭良太は浦和戦後、「一人で守り切るところがもっと必要になるのかなと改めて感じている」と現状に危機感をにじませた。
久保庭はジェフユナイテッド千葉U-18から立教大を経て、2024年に千葉入りした24歳。J1初挑戦の今季は一時負傷離脱もありながらJ1百年構想リーグ9試合に出場し、国内トップカテゴリでの貴重な経験を重ねている。
それでも結果は0-2。自身のパフォーマンスに満足した様子はなかった。
「すごくスピードのある選手というのはスカウティングをしていた中、タイミングをずらされて裏に入れられた時、ある程度の駆け引きはある中で自分が前に入れる位置取りを心がけていたけど、1対1になる局面が多かったのでそこは反省点。カバーリングは自分の強みでもあるけど、駆け引きや周りのポジショニングを動かすところをJ1ではより求められるので、自分たちが組織的な守備をする上でそこが足りないという自分の反省点がある」
また一昨季のチームメートだったFW小森飛絢に決められた2失点目のシーンにも大きな悔いを残したようだ。直接的にはMFエドゥアルドが対面でかわされ、左足を強く振らせたことに課題があったが、カバーに入った久保庭もシュートコースを消せておらず、脇を抜けたボールがゴール左隅に突き刺さっていたからだ。
「あの状況で難しいというのはあるにしても、しっかりとコースに立つところ、最後のゴール前の際のところを一人で守り切るところがもっと必要になるのかなと思う」。そう振り返った久保庭は小森とのマッチアップにも「ジェフですごく活躍して外に出たというのはあるけど、自分たちも同じ舞台でやれている以上、勝って示すことが大事だった」と厳しく受け止めた。
この半年間は降格のないJ1百年構想リーグを戦っており、昇格組の千葉にとっては2026-27シーズンに向けた貴重な準備期間。経験がモノを言うCBで初のJ1挑戦となっている久保庭にとっても、多くのものを学び取るべき期間となる。
いま何よりも痛感しているのは個人としてのレベルアップの必要性だ。
「1試合1試合課題が出てきてそこを修正していくのはみんな意識しているところだけど、やっぱり最後は個人の質だったり、強度の部分で差が出ているというのはJ1で特に感じている。そこでレベルアップしていくところが勝利の近道になると思っている」
懸命に掴み取ったJ1百年構想リーグは残り4試合と順位決定戦のみ。「自分はアカデミーでずっと育ってきて、このJ1の舞台もすごく思い入れがあるし、それ以上にサポーターの方も熱い気持ちを持って応援してくれている。スタメンで出られている以上、個人のパフォーマンスもそうだけど、結果を持ってこられるような選手にならないといけない」。高い基準と強烈な決意を胸に、一つでも上の順位を目指す。
(取材・文 竹内達也)