選手権V以来9年半ぶり埼スタ凱旋も…悔しさ吐露した千葉DF高橋壱晟「下を向いていられる立場じゃない」
[5.2 J1百年構想第14節 浦和 2-0 千葉 埼玉]
プロ10年目で辿り着いたJ1リーグの舞台。ジェフユナイテッド千葉のDF高橋壱晟がかつて日本一に輝いた聖地への凱旋を果たした。
2017年1月9日、青森山田高を初優勝に導いた全国高校選手権決勝戦以来の埼玉スタジアム2002。浦和レッズとのアウェーゲームでようやくこの場所に足を踏み入れた。「たしかロッカーも向こうだったので、懐かしいなと思いながらピッチに入った」。それでも試合結果は0-2の完敗。終わってみれば感慨はなく、悔しさばかりが残った。
「個人的なことはあまりないですね。この10年間の相手にいろんなことがあったので、選手権の良かった思い出もあまりないくらいに濃い10年間だった。それよりも今のもどかしい現状と向き合っているという感じです」
昨季のJ2昇格プレーオフを制し、17年ぶりのJ1昇格を成し遂げた千葉だが、今季のJ1百年構想リーグはここまで2勝3分9敗(引き分けはいずれもPK負け)の最下位。降格のない特別大会とはいえ、本意ではない戦いを強いられているのは言うまでもない。それでも2026-27シーズンに向けてこの半年間を有意義なものにしていくためには、この悔しさをエネルギーにしていくしかないのも事実だ。
「僕らに力がないのはもうたぶんどのクラブも分かっている中で、僕らが一番伸びていかないといけないチームだと思うし、他のチームが100やっているところをそれ以上やらなきゃいけないチームなので、試合の中で成長していけるように一瞬一瞬積み上げていきたいと思います」(高橋)
すでにその気迫は試合中から前面に出し、2失点直後にも周りを鼓舞する姿を見せていた高橋。「僕らは下を向いていられる立場じゃない。このリーグにおいてかなり厳しい立ち位置にいるので、その中でハーフシーズンを戦っていて、できることは下を向くことじゃない。悔しい気持ちはわかるけど失点してもやり続ける姿勢、ゴールを奪いにいく姿勢、逆転しにいく姿勢、そこを見せられないのが僕にとってはすごく悔しい。チームをなんとか活性化させられればと思っていた」。4月下旬から続くゴールデンウィークの5連戦はここで折り返し。残る2試合で結果を掴み取り、来季への光明を見出すつもりだ。
(取材・文 竹内達也)
プロ10年目で辿り着いたJ1リーグの舞台。ジェフユナイテッド千葉のDF高橋壱晟がかつて日本一に輝いた聖地への凱旋を果たした。
2017年1月9日、青森山田高を初優勝に導いた全国高校選手権決勝戦以来の埼玉スタジアム2002。浦和レッズとのアウェーゲームでようやくこの場所に足を踏み入れた。「たしかロッカーも向こうだったので、懐かしいなと思いながらピッチに入った」。それでも試合結果は0-2の完敗。終わってみれば感慨はなく、悔しさばかりが残った。
昨季のJ2昇格プレーオフを制し、17年ぶりのJ1昇格を成し遂げた千葉だが、今季のJ1百年構想リーグはここまで2勝3分9敗(引き分けはいずれもPK負け)の最下位。降格のない特別大会とはいえ、本意ではない戦いを強いられているのは言うまでもない。それでも2026-27シーズンに向けてこの半年間を有意義なものにしていくためには、この悔しさをエネルギーにしていくしかないのも事実だ。
「僕らに力がないのはもうたぶんどのクラブも分かっている中で、僕らが一番伸びていかないといけないチームだと思うし、他のチームが100やっているところをそれ以上やらなきゃいけないチームなので、試合の中で成長していけるように一瞬一瞬積み上げていきたいと思います」(高橋)
すでにその気迫は試合中から前面に出し、2失点直後にも周りを鼓舞する姿を見せていた高橋。「僕らは下を向いていられる立場じゃない。このリーグにおいてかなり厳しい立ち位置にいるので、その中でハーフシーズンを戦っていて、できることは下を向くことじゃない。悔しい気持ちはわかるけど失点してもやり続ける姿勢、ゴールを奪いにいく姿勢、逆転しにいく姿勢、そこを見せられないのが僕にとってはすごく悔しい。チームをなんとか活性化させられればと思っていた」。4月下旬から続くゴールデンウィークの5連戦はここで折り返し。残る2試合で結果を掴み取り、来季への光明を見出すつもりだ。
(取材・文 竹内達也)