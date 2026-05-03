リーグ・アン 25/26の第32節 ニースとRランスの試合が、5月3日04:05にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、メルビン・バール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、アラン・サンマクシマン（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分に試合が動く。Rランスのアドリアン・トマソン（MF）のアシストからアラン・サンマクシマン（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

71分、ニースは同時に3人を交代。カイエル・ブダーシュ（MF）、モハメドアリ・チョー（FW）、モルガン・サンソン（MF）に代わりアリ・アブディ（DF）、イサク・ヤンソン（MF）、サリス・アブドゥルサメド（MF）がピッチに入る。

77分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からアブダラー・シマ（FW）に交代した。

81分にRランスのサウド・アブドゥルハミド（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

84分ニースが同点に追いつく。アリ・アブディ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ニースは45分にジュマ・バー（DF）、90分にメルビン・バール（DF）に、またRランスは27分にマラング・サール（DF）、45分にフロリアン・トバン（FW）、83分にアドリアン・トマソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 06:11:04 更新