本日5月3日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。

timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。今回ファミリアになるのは世界一になったマジシャン・Ibuki。世界最高峰のマジック大会「FISM」でグランプリを獲得した実力を持ちながら、普段はサラリーマンとして働くという異色のプロフィールの持ち主。

世界一に輝いたマジックの核心に迫っていく今回。Ibukiがカッコよく登場したが、登場してすぐに今回の進行役の鬼越トマホークから謝罪を要求されてしまう！そこには番組冒頭にあった橋本将生のあるトークが関係していて…？スタジオでは早速、Ibukiによる世界一のマジックを体感。至近距離で繰り広げられる圧巻のパフォーマンスにメンバーも騒然。

まずは、Ibukiが世界一になれた3大要素をメンバーが深堀り。1つ目の要素はtimeleszと少し共通しているというヒントだったが、ここで猪俣周杜から衝撃的な発言が飛び出し鬼越トマホークの2人から強烈なツッコミが！マジシャンの適正テストも行われ、心理を利用したマジックにおいて大切な技術を学ぶ。視線誘導のテクニックの実演では、佐藤勝利に人生初の経験!? 原嘉孝の自由過ぎる発言の数々に良ちゃん（鬼越トマホーク）から「原くんは人生楽しそうだね」と言われてしまう。

ファミリアさんとtimeleszが協力する「コラボでファミリア」。今回は1日限りのマジックショーを開演！ただし、マジックを教えてもらえるのはメンバーの中でも選ばれた人のみ。一体何人選ばれるのか、そしてマジックの才能を見出され一緒にショーができるのは誰なのか？

選ばれなかったメンバーは決めゼリフをプロデュース。さらにお手伝いとしてショーにも登場し、みんなでスペシャルなショーを作り上げる。わずか30分の練習時間でショーを完成させるという挑戦に、メンバーたちも真剣な表情に。果たしてtimeleszは、世界一のマジシャンとともに観客を魅了するショーを完成させることができるのか!?

世界一のマジシャンから学ぶ、様々なテクニックと知られざるマジックの世界。timelesz8人の個性と世界一の技術のスペシャルコラボをお見逃しなく！

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

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■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@timelesz.familia