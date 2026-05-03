きょう5月3日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、大沢あかねが登場！近ごろ世間を騒然とさせている“美の進化”について、美しさを追求するようになったきっかけを告白する。さらに、現在抱えているメイクの悩みを大沢憧れのメイクアップアーティストがスタジオで解決。カリスマモデル時代から3人の子のママとなった現在まで、その美しさに秘めた人生のあゆみを振り返る。

◆芸歴32年で美の進化を追求する理由

10代前半の頃から、子どもたちのスターとしてティーン誌の表紙をたびたび飾ってきた大沢。ティーン誌を卒業してからもバラエティー番組で活躍を続けたが、3人の子のママとなり、いつしか自分と向き合う時間はなくなってしまったという。そんな時、とある出来事をきっかけに「もっとキラキラしたい」と再び美容に力を入れるように。その背景にあったショックや、子育てに追われるなかで美容に時間をかけるための工夫とは？

◆プロが“大人かわいいメイク術”で導く新たな一面

美容に磨きをかけたことで内面にも変化があったという大沢だが、その一方で40代を迎え、くすみやほうれい線など肌の悩みも感じているのだとか。そこでスタジオでは、大沢憧れのメイクアップアーティスト・イガリシノブが出演し、大沢に直接メイク術を指導。テレビ初だというメイクオフした大沢の素肌に、肌悩みを目立たなくさせるベースメイク術が施されたことで完成した、そのナチュラルで大人っぽい仕上がりは必見！

◆夫婦生活17年 夫・劇団ひとりとの子育てのバランス

15歳、9歳、7歳の子どもたちのママとなった大沢。家庭では子育てに「ただただ甘い」という夫・劇団ひとりとのバランスを取りながら、子どもたちに礼儀などの大切さを説いているのだとか。一方夫婦での交わした子育てのルールは「全くない」そうで、その意外な理由にMCの2人は驚きの声をあげる。

◆直感だった!? 結婚の決め手

23歳で結婚した大沢は、山崎育三郎からその決め手を聞かれるとまさかの理由を打ち明ける。付き合う前から「この人と結婚する」という直感があったと大沢が語る、画面越しの馴れ初め。そして、劇団ひとりとの間に授かった子どもたちからの“メロい”メッセージに感動した大沢が、最後に語ったこれからの人生への気づきと抱負とは。