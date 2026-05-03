これは反則級かわいさ！ 森香澄、羊カチューシャ姿に絶賛の嵐
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が2日にInstagramを更新し、羊を模したカチューシャを装着した姿を公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】森香澄、反則級にかわいい最新ショット！
先月末には、ピーチ・ジョンの新ミューズに就任したことを報告し、抜群のランジェリー姿を披露するなど、とどまるところを知らない活躍を続けている森。今回の投稿で森は、同日の出演番組『逃走中』（フジテレビ系）、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）の2本を告知し、後者のオフショットとして全身ホワイトコーデに、カチューシャをつけた姿を公開した。
コメント欄には「可愛い過ぎ」「とってもかわいいです」「とってもかわいいです」「羊のカチューシャ可愛い」といった声が寄せられている。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）
【写真】森香澄、反則級にかわいい最新ショット！
先月末には、ピーチ・ジョンの新ミューズに就任したことを報告し、抜群のランジェリー姿を披露するなど、とどまるところを知らない活躍を続けている森。今回の投稿で森は、同日の出演番組『逃走中』（フジテレビ系）、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）の2本を告知し、後者のオフショットとして全身ホワイトコーデに、カチューシャをつけた姿を公開した。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ『年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます』『奪い愛、真夏』に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）