◆卓球 世界選手権団体戦 第５日（２日、英ロンドン）

リーグ戦が行われ、張本美和（１７）＝木下グループ＝、早田ひな（２５）＝日本生命＝、長崎美柚（２３）＝木下グループ＝で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同５７位で開催国のイングランドを３―０で下し、白星発進した。２番手の早田は２４年に負傷した左腕のテーピングを外してパワー全開で勝利。５大会連続銀メダルの雪辱を胸に、５５年ぶりの金へ突き進む。世界選手権は１９２６年に第１回がロンドンで開催され、今回は１００年の記念大会となる。

悲願の頂点へ盤石の滑り出しだ。日本は１番手・張本美の１１連続得点から早田、３番手・長崎につなぎ、敵地でイングランドから３連勝。２番手でホとのエース対決を制した早田は「前半は凡ミスが多かったが、後半は修正できた」と、ベンチで張本美らと安どの笑みでハイタッチを交わした。

左のエースがエンジン全開だ。早田は２４年パリ五輪で左腕を負傷。同１１月の実戦復帰後も患部にテーピングを巻いての出場が続いていた。特に痛みを感じたバックハンドでは「（打球に）角度をつける時、技術に制限があった」という。同１０月のアジア選手権は出場できず、昨年の世界卓球個人戦は８強。もどかしさを抱えていたが、今年２月のシンガポール・スマッシュでテーピングを外して女子複で優勝。自身４度目の世界選手権団体戦に仕上げてきた。

左腕の状態が良くなった昨年１２月から取り組む新スタイルが「スーパー攻撃型」だ。２８年ロサンゼルス五輪に向け「このままだと苦しい」と自ら仕掛ける形に変えた。男子で全日本選手権連覇の松島輝空（１９）らの映像を参考にドライヤーで髪を乾かしている時でさえも、画面を凝視して学んだ。この日は接戦の第２ゲーム、９―１０から台上で強い回転をかけるチキータで厳しく攻め、磨いてきたバックサーブも披露。劣勢でも先に攻撃を仕掛け、粘る相手を振り切った。

前回２４年大会決勝では、６連覇した中国に２―３で日本は５大会連続の銀。悔しさを知る早田は「リベンジしたい。金メダルだけを目指す」と言い切る。今大会は新方式で、決勝Ｔのシードが世界ランクではなく、リーグ戦で決まる。「まだ全てのパフォーマンスが上がってきている感覚はないが、少しずつ上げていけたら」と早田。完全復活のエースが、５５年ぶりの頂に導く。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つに分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７チームと開催国のイングランドの計８チームはリーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝Ｔに進む。〈２〉残り５６チームが１４組に分かれ予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔ進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がった計３２チームで争う。