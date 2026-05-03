大阪の歌舞伎の拠点である「大阪松竹座」が5月末に閉場する。昨年10月に文化勲章受章者を受賞した歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんが、大阪松竹座の思い出を語った。

【画像】大阪松竹座で最後に行われる公演のポスター

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道頓堀から劇場が消える

――仁左衛門さんの出身地である大阪の歌舞伎の拠点であった大阪松竹座は、老朽化などを理由に2026年5月末に閉場します。現時点では再建計画は発表されていません。

仁左衛門 芝居街としてにぎわってきた道頓堀から劇場が消えてしまいます。明治以降も道頓堀五座（浪花座、中座、角座、朝日座、弁天座）と呼ばれて劇場が立ち並んでいた時代があり、それ以前には、もっと多くの芝居小屋があったそうです。



片岡仁左衛門さん ©文藝春秋

私の初舞台も道頓堀の中座（1949年）でした。その頃の中座はロビーにちょっとした庭があり、冷房も無い時代でしたから、夏場に雨が降ると庭のあるロビーがいくらかは涼しくなり、お客様は客席のドアを開けて僅かな涼をとりながらお芝居をご覧になることもありました。楽屋風呂は薪で焚いていたので、その匂いが時々舞台にまで漂ってきたこともありました。

舞台の機構も金丸座（香川県琴平町）のように全て人力で、良き時代のぬくもりのある劇場でした。

私は松竹専属ではございませんけれども、松竹に育てられた人間です。関西発祥の松竹の歴史としても大阪に劇場が無くなるのは非常に寂しい。父も関西歌舞伎の低迷期に道頓堀から歌舞伎の灯を消したくないという一心で、1962年に自主公演の「仁左衛門歌舞伎」を文楽座（後の朝日座）で立ち上げました。

のちに「関西で歌舞伎を育てる会（現関西・歌舞伎を愛する会）」公演が朝日座で行われ、それから中座、そして今の松竹座で打てるようになりました。亡き（十八世中村）勘三郎君や（十世坂東）三津五郎君が汗だくになって勤めていたのが懐かしいですね。ですが中座は車が付けられず、また駅からも遠いので雨が降ったら歩くのが大変で、お客様にはかなり不便な場所にありました。当時は映画館でした松竹座が地下鉄の駅からも御堂筋からも近いので、ここで歌舞伎が打てるようになればという夢をずっと抱いていましたから、実現した時の喜びは大きかったですねえ。

歌舞伎が誕生したのは上方ですからね。ですからどういう形にしろ、もう一度道頓堀に歌舞伎を打てる劇場が出来ることを願っています。

――「大阪松竹座さよなら公演」で4月は『菅原伝授手習鑑 寺子屋』の松王丸を幸四郎さんとのダブルキャストで、5月は『近江源氏先陣館（おうみげんじせんじんやかた） 盛綱陣屋（もりつなじんや）』の佐々木盛綱を単独で勤められます。

仁左衛門 この2カ月の公演、何を演ろうかと色々考えました。松王丸は松竹座での「十五代目片岡仁左衛門襲名披露興行」（1998年4月と5月）の4月に勤めた役です。これまで幾度となく演じてきましたが、ここ10年は演じていません。けれども松竹座への思いから幸四郎さんとダブルキャストにしていただいて、この「寺子屋」を選びました。この10年の間に身についた物がどのようになっているか、自分でも楽しみにしています。

※この続きでは、二間の木造アパートで暮らした新婚時代を片岡仁左衛門さんが振り返っています。約6000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（片岡仁左衛門「二間のアパート時代が今に生きています」）。

※「文藝春秋PLUS」では歌舞伎俳優の肉声記事を多数掲載しています。

坂東玉三郎「少年シンイチが女形になるまで」

中村鷹之資「父富十郎の教育論」

尾上右近「曾祖父の懐中時計」

（片岡 仁左衛門／文藝春秋 2026年5月号）