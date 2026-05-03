骨髄で血液細胞が正常に作られなくなる「骨髄異形成症候群（血液がん）」の診断を受けた花村萬月さん（71）は、骨髄移植を受けることで病気を克服した。ただ、骨髄移植後に花村さんが直面したのは凄まじい苦しみの連続だった。『ハイドロサルファイト・コンク』で花村さんが描いた闘病経験を語る（取材・構成＝稲泉連）。

【画像】入院中の花村さん。眉毛の一部だけ抜けずに残った

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GVHD（移植片対宿主病）による様々な症状が始まった。とくに花村さんを苦しめたのが、喉の奥までびっしりと広がった口内炎による凄まじい痛みだった。

唇は膨れ上がり、舌も喉の穴が見えなくなるほど腫れ上がっていた。水を口にすると、まるで剣山を飲み込んだような痛みに震える。熱も続いており、担当医は腫れと糜爛の酷さを見て、モルヒネの24時間連続投与を決めた。



花村萬月さん Ⓒ文藝春秋

だが、花村さんはこのときも『群像』に連載していた『帝国』を始めとして、いくつもの小説を書き続けていた。

「この24時間続くうっとうしい現実から逃げるには、虚構の世界に遊ぶしかなかったから。あまりにも現実が苦しすぎて、意識をどこか別の場所に飛ばさないとやっていられなかった。それが俺にとっては、つまり小説を書くことだったんだ」

医療用のモルヒネの点滴を受けていると、頭の中が妙に濁りのないクリアな状態のまま、現実との接点が曖昧になっていく、という言葉にするとどこか矛盾する感覚があった。時間の感覚がおかしくなり、気づいたら「45分後にワープ」していたりした。

そのとき、いくつものチューブにつながれてベッドに横たわる花村さんは、ワイヤレスキーボードをお腹の上に乗せていた。病院にある医療用テープでキーボードに目印をつけ、ただただタイピングを続けた。モニターを見る気力はなかった。モルヒネの影響で書いている最中の記憶がないことも多かった。

「体はボロボロでも、指先だけはまだ俺の意志に従って動いていたんだね。娘には『いま、小人さんが書いてくれているんだよ』なんて話していた。文字通り『自動筆記』の状態だよ」

12倍のステロイド剤

骨髄移植の後、皮膚が生まれ変わっていく過程も苦しい合併症の一つだった。ぼろぼろと皮膚が裂け、それから新しい皮膚が生まれてくると、体中がまだら模様になった。薄い皮膚では物を触る度に激痛が走り、足裏は体重を支えられず歩行困難になった。自身の爪と新たな爪が重なって生えてくる「二重爪」という状態も経験した。

退院して自宅療養になってからも、いくつもの大きな問題が続いた。自宅に戻って3か月後、高熱と呼吸困難で倒れ、病院にかつぎこまれた。診断は間質性肺炎で、レントゲンに映る肺が真っ白になっていた。そして、内視鏡による検査でGVHDに由来する肺炎であることが分かり、治療として行われたのが、従来の12倍ものステロイド剤を服用するというものだ。

「炎症を抑えるために大量のステロイドを飲むんだけれど、これが精神を激しく揺さぶるものだった。飲んでいる間は万能感に包まれてハイになり、原稿も驚くほどよく書けてしまう。でも、薬の効き目が切れてくる夕方になると、底なしの『鬱』がやってくるんだよね。ステロイド鬱、というらしい。『死にたい』というのではなく、息をしているのが嫌だ、息を吸って吐くという活動そのものが耐え難いほどにうっとうしく、忌々しいんだ」

だから心なんてものは――と花村さんは、どこか可笑しそうに言った。

「たかだか化学物質一つでここまで無残に変容してしまう。機械論には与（くみ）したくないけれど、人間なんて結局のところ精密な機械に過ぎないんだな、と思うようになったよね」

※この続きでは、花村萬月さんが「シモの三重苦」を振り返っています。約5600字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（花村萬月「血液がん 大量のステロイドで万能感と底なしの鬱を行き来した」）。

（花村 萬月／文藝春秋 2026年5月号）