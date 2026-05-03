関東や関西で見られるデルタ線

2025年9月、京都の梅小路エリアで日本初の高架廃線跡を利用したレストランが開業しました。この廃線跡は京都鉄道博物館の近くにあり、山陰本線（嵯峨野線）から東海道本線（JR京都線）の神戸方面を直接結ぶ線路だったものです。山陰本線の京都方面の線路と東海道本線の線路を合わせると、三角状のデルタ線を構成していました。

【画像】路線図に残る、今はなきデルタ線

また、京都鉄道博物館の扇形車庫にはSL（蒸気機関車）が数多く展示されていますが、ここには車両の向きを変える設備として転車台（ターンテーブル）を備えています。デルタ線・転車台とも、列車や車両の向きが変わる施設ですが、これらの設備は減りつつあります。

デルタ線は関東地方にも数か所あります。例えば、総武本線と武蔵野線などが交差する西船橋付近（千葉県市川市）にあるものは、武蔵野線から京葉線の東京方面と蘇我方面に線路が分かれています。デルタ線があることで、列車の向きを変えることなく両方向にそのまま向かうことができます。

武蔵野線と東北本線との行き来もデルタ線を通ります。ここを通る「むさしの号」はおもに大宮から武蔵野線経由で八王子まで、「しもうさ号」は大宮から西船橋などを直通で結ぶ旅客列車です。両列車は正反対の方向に向かいますが、デルタ線のおかげで列車の向きを変えることなく走ることができます。

このほか、りんかい線や山手線が発着する大崎付近（東京都品川区）にもデルタ線があり、湘南新宿ライン、特急「成田エクスプレス」、横須賀線でデルタ線を構成していますが、こちらは空から見ると三角形には見えません。

近畿では、大阪付近にデルタ線が2か所あります。東海道本線は貨物列車が数多く走っていますが、大阪駅の地上部分に貨物列車が来ることはありません。新大阪から山陽新幹線沿いに延びるバイパスの貨物線を通るからです。

また、この貨物線には車両基地（網干総合車両所宮原支所）があり、大阪駅に到着した列車が車両基地に出入りしています。この関係で、新大阪付近と塚本〜尼崎間の2か所にデルタ線があり、東海道本線の旅客列車、貨物列車、車両基地に出入りする列車が向きを変えることなくデルタ線を走っています。

このほか、おおさか東線の南吹田と新加美付近にもデルタ線があり、旅客列車と貨物列車が互いに向きを変えることなく走っています。

消えたデルタ線

先の近畿のデルタ線では貨物列車が登場しましたが、関東でも武蔵野線で貨物列車がデルタ線を活用しています。常磐線と交差する新松戸（千葉県松戸市）付近にデルタ線があり、武蔵野線を走る貨物列車が常磐線に合流する際に使用しています。

また、山手線沿いでは田端付近にもデルタ線があります。山手線と常磐線は日暮里で合流していますが、田端から常磐線の三河島に向かう線路もあり、デルタ線を形成しています。貨物駅の隅田川駅を発着する貨物列車が使用しています。

このようにデルタ線は、貨物列車が向きを変えることなく走れるため重宝されてきましたが、貨物列車がなくなりデルタ線が廃止されてY字の合流だけになったケースもあります。先の京都・梅小路のデルタ線が廃線になったのも、貨物列車の廃止が関連しています。

関東では、川崎付近にデルタ線がありました。かつて川崎から南武支線の八丁畷付近に接続する線路があり、東海道本線から南武支線の浜川崎方面に向かう貨物列車が運転されていました。しかし、東京貨物ターミナルに至る貨物線が開業し、川崎を通る貨物列車がなくなったため、この線路もなくなっています。

かつての線路は、京急ストア（八丁畷店）などが入るビルや、川崎市の施設に変わっています。川崎から八丁畷付近を結ぶ線路が残っていたら、南武支線から川崎に直通する列車が運行されて便利になっていたのかもしれません。

また、岡山付近では現在、山陽本線から四国方面へ向かう宇野線（瀬戸大橋線）が分岐していますが、かつては四国方面から山陽本線の下関方面に向かう線路もあり、デルタ線になっていました。岡山駅の西側にある、現在の岡山貨物ターミナルと宇野線に向かう線路が接続され、四国方面に向かう貨物列車が使用していた経緯があります。

2026年1月には、JR四国のキハ185系特急形気動車がJR九州に譲渡されました。この際は、四国から直接九州に向かうことができず、神戸貨物ターミナルまで一旦輸送されました。もし、岡山のデルタ線が残っていたら神戸まで来ることはなく、四国方面から岡山貨物ターミナルを直接経由して運ばれていたのかもしれません。

今も活用される転車台

デルタ線とともに、数を減らしているのが転車台です。転車台は、主にSLの向きを変えるために使われてきました。しかしSLがなくなり、全国各地の転車台の大半は役目を失ってなくなっています。

しかし、転車台は完全にはなくならず、活用されているものもあります。SLの復活運転を行っている路線では、大半の区間で転車台が整備されています。

これ以外には、気動車（ディーゼルカー）やディーゼル機関車の整備を担う車両基地で転車台が活用されています。かつての気動車・ディーゼル機関車は走行するエリアが広く、複数の路線で営業運転を行っている間に車両の向きが変わり、逆向きで車両基地に戻ることがありました。これを元の向きに直すため、転車台が使用されています。

また、JR西日本やJR四国は、車両工場で大規模な検査を行う際、気動車の先頭車両だけを車両工場に回送することがあります。車両によっては運転台が片側だけにしかないものがあり、大規模な検査を終えた車両を所属の車両基地に戻す際、転車台によって向きを変えています。こうすることで、回送列車の進行方向に運転台が来るようにしています。