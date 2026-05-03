「GWをターニングポイントに圧倒的強運を引き寄せたい!!」

そんなあなたを強力に救ってくれそうなのが、「本当に運が良くなった」「毎日癒されている」「心があったかくなった」と話題の『1日1分見るだけで願いが叶う！ふくふく開運絵馬』だ。

★出雲大社、神田明神、東京大神宮、伊勢神宮崇敬会で展示中の【百年開運大絵馬】を特別収録

★天然の木曽檜（樹齢300年、年20万本限定希少材）に絵馬師が命を吹き込んだ「全71絵馬」初公開

★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるゴールデンウィークのスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

運気モリモリな人の特徴

以前、この連載でも、私の絵馬が神社・仏閣だけでなく、羽田空港や出雲縁結び空港、東京消防庁や王子警察署などいろいろなところに飾られているのは、神社の神職さんから学んだ日本人としての心づもりや振る舞いが影響しているのでは、という趣旨のことを書きました。

心やさしい神職さんと接する中で、自然と「なかとりもち」の心もちになり、私の交友関係も変わり、次々と協力者が増えてきたのです。

「なかとりもち」の心もちと同時に大切なのはなんでしょうか。

ズバリ「行動力」です。

今回はそのお話をしましょう。

ある会社の会長で、とても顔が広く、多彩な活躍をしている人がいます。

いろんな人が「成し遂げたい」ということを成し遂げてきただけでなく、メディアや大きな世界的イベントにもたくさん参加し、まわりからも愛されている人です。

ご本人もとても世話好きで、まさに「なかとりもち」そのもののような人でもあります。

その会長に、あるお願いをするため、メールを送りました。

正直、難しいだろうなあと思いつつ、もしかしたらあの会長さんなら力を貸してくれるかも、と淡い期待を持ってお声がけしたのです。

30分後にかかってきた電話

すると、メールを送って30分後に、会長から電話がかかってきました。

お断り電話かなと思って出てみると、なんと会長はすでにすごい方々に連絡していて、「協力の糸口が見えたよ！」と電話越しで言うではありませんか。

正直びっくりして、

「ええ、もう動いてくださったんですか！ びっくりしました。すごすぎます！」

とお伝えしました。

その方は

「性分なんだよ〜いいことはすぐに動いたほうがいいじゃない。

ノロノロしていたら、すぐ空気が変わって違うものになってしまうんだよ。

だから思ったらすぐに動く！ をモットーにしているんだよ」

これを聞いた瞬間、目から鱗が何枚も落ち、

「わ―――、これから人生の師匠と呼ばせてください!!!」

と電話口で叫んでしまいました。

いつまでも運気が冴えない人の特徴

さて、私は、思ったことをすぐに行動するタイプではありません。

考えて考えて考えて、それで深呼吸して大丈夫ならやっと動く…そういうタイプでした。

でも、その行動の遅さでチャンスを逃したことも数え切れません。

なんでだろうと思ったとき、この会長の電話でわかったのです。

すべては行動が遅いから！

会長は考える間もなく動くので、本当にシャキッとしている。

人と人の礼儀を欠かさず、常に礼儀を大切にしている。

そして、人の幸せのために自分が身を粉にして動く。

この行動力、こそ会長自身の運気を上げているんだ！

そう思った瞬間、絶対に会長の生き様をマネしていこう!! と思いました。

人のためにすぐに動く。自分の人脈も人のために動く。

これは、絵馬師としてだけでなく、人として、自分の人生を豊かにするためには、本当に必要なことだと実感したのでした。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）