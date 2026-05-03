「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）

サクが頼みだ！広島は今季５度目の完封負けを喫し、開幕カード以来となる３連勝を逃した。ホームが遠い展開が続いた中で、坂倉将吾捕手（２７）がマルチ安打で７試合連続安打をマーク。新井貴浩監督（４９）は厚い信頼を寄せた。今季初の２カード連続勝ち越しへ、３日の試合を全力で勝ちにいく。

４番のバットが止まらない。早くも今季５度目の完封負けを喫した赤ヘル打線で坂倉が一人、気を吐いた。チーム唯一となるマルチ安打をマークするなど、４打席で３出塁。試合後は敗戦を受け止め、うつむきながら無言でロッカールームへと引き上げた。求めるのはチームの勝利のみ。背中には中軸としての悔しさがにじんでいた。

初回２死一塁で迎えた第１打席。大野に対し、カウント３−１から甘く入った変化球をコンパクトにはじき返すと、打球は右前へ。六回２死の第３打席では２球で追い込まれるも、３球目の変化球を中前に運ぶ技ありの一打で、チャンスメーク。八回は杉浦から際どいボールを見極めて、四球をもぎ取った。

鯉の季節に合わせて状態を上げている。直近５試合は４度のマルチ安打と２度の決勝打をマークするなど、１８打数９安打、打率・５００、２本塁打、８打点と絶好調。４月２１日・ヤクルト戦を終えた時点で打率・１８８と不振が続いていたが、この日の２安打で打率・２７０まで上昇した。存在感は日を追うごとに増している。

新井監督は５試合連続で４番起用している坂倉について、「結果だけでなく、内容もすごくいい」と太鼓判。「何とかサクの前に走者をためられるように、やっていきたいと思います」と、背番号３１を中心に、苦しい現状を乗り切る青写真を描いた。

ホームが遠かったこの日も手は打った。五回１死二、三塁の先制機では、ターノックに代えて、前川を送るも空振り三振。続く秋山も一ゴロに倒れ、無得点に終わった。代打打率・６００を誇るモンテロも控えていたが、指揮官は「コンタクトのいい打者ということで、あのケースになったら誠太でいくと決めていた」と説明。「要所要所でいいところに決められた。さすが大野投手だと思います」と、相手左腕の力投に脱帽した。

開幕カード以来となる３連勝を逃し、これで今カードは１勝１敗。３日の試合に勝利すれば、今季初の２カード連続勝ち越しとなる。同日はゴールデンウイーク真っただ中の日曜日。満員が予想される本拠地で、鯉党に白星を届けたい。