【F1】アントネッリ3戦連続PP！フェルスタッペン復調2番手「トンネル出口見えた」マイアミGP予選
◇F1第4戦マイアミGP 予選（2026年5月2日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ）
メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分27秒798をマークし、3戦続けてポールポジション（PP）を獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が0.166秒差で今季自己最高の2番手。今季は開幕から3戦とも表彰台に乗れなかったが、中東情勢を受けて約1カ月ぶりの再開レースでアップグレードを投入した効果が出た。
フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.345秒差で3番手。予選の前に行われたスプリントレースで優勝したマクラーレンのランド・ノリス（英国）が4番手につけた。
今季からホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が18番手、ランス・ストロール（カナダ）が19番手で、いずれも1回目（Q1）敗退だった。Q1ではブレーキから火が出たアウディのガブリエル・ボルトレート（ブラジル）のマシンがコース上でストップし、2回戦（Q2）開始が遅れた。
▼アントネッリ 素晴らしい一日になった。スプリントでは思うような走りができなかったが、予選には満足している。Q3の最終ラップではちょっと興奮してしまったけど。明日は順位を落とさずに走りたい。
▼フェルスタッペン ここ数戦はマシンの調子が良くなく、レイアウトにもなじめなかった。だが、アップグレードのおかげで快適に走れるようになり、プッシュできるようになった。アップグレードの効果も出ている。フロントローを取れたのは予想以上の結果だ。決勝は天候次第だが、現状には満足している。トンネルの出口が見えてきた。
▽予選順位
(１)アントネッリ（メルセデス）
(２)フェルスタッペン（レッドブル）
(３)ルクレール（フェラーリ）
(４)ノリス（マクラーレン）
(５)ラッセル（メルセデス）
(６)ハミルトン（フェラーリ）
(７)ピアストリ（マクラーレン）
(８)コラピント（アルピーヌ）
(９)ハジャー（レッドブル）
(10)ガスリー（アルピーヌ）
＜以下Q2敗退＞
(11)ヒュルケンベルク（アウディ）
(12)ローソン（レーシングブルズ）
(13)ベアマン（ハース）
(14)サインツ（ウィリアムズ）
(15)オコン（ハース）
(16)アルボン（ウィリアムズ）
＜以下Q1敗退＞
(17)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(18)アロンソ（アストンマーチン）
(19)ストロール（アストンマーチン）
(20)ボッタス（キャデラック）
(21)ペレス（キャデラック）
(22)ボルトレート（アウディ）