◇F1第4戦マイアミGP 予選（2026年5月2日 米フロリダ州マイアミ マイアミ・インターナショナル・オートドローム＝1周5.412キロ）

メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分27秒798をマークし、3戦続けてポールポジション（PP）を獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が0.166秒差で今季自己最高の2番手。今季は開幕から3戦とも表彰台に乗れなかったが、中東情勢を受けて約1カ月ぶりの再開レースでアップグレードを投入した効果が出た。

フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.345秒差で3番手。予選の前に行われたスプリントレースで優勝したマクラーレンのランド・ノリス（英国）が4番手につけた。

今季からホンダがパワーユニット（PU）を提供するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が18番手、ランス・ストロール（カナダ）が19番手で、いずれも1回目（Q1）敗退だった。Q1ではブレーキから火が出たアウディのガブリエル・ボルトレート（ブラジル）のマシンがコース上でストップし、2回戦（Q2）開始が遅れた。

▼アントネッリ 素晴らしい一日になった。スプリントでは思うような走りができなかったが、予選には満足している。Q3の最終ラップではちょっと興奮してしまったけど。明日は順位を落とさずに走りたい。

▼フェルスタッペン ここ数戦はマシンの調子が良くなく、レイアウトにもなじめなかった。だが、アップグレードのおかげで快適に走れるようになり、プッシュできるようになった。アップグレードの効果も出ている。フロントローを取れたのは予想以上の結果だ。決勝は天候次第だが、現状には満足している。トンネルの出口が見えてきた。

▽予選順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)フェルスタッペン（レッドブル）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)ラッセル（メルセデス）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)ピアストリ（マクラーレン）

(８)コラピント（アルピーヌ）

(９)ハジャー（レッドブル）

(10)ガスリー（アルピーヌ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)ベアマン（ハース）

(14)サインツ（ウィリアムズ）

(15)オコン（ハース）

(16)アルボン（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(17)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(18)アロンソ（アストンマーチン）

(19)ストロール（アストンマーチン）

(20)ボッタス（キャデラック）

(21)ペレス（キャデラック）

(22)ボルトレート（アウディ）