「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）

広島が今季５度目の完封負け。０−０の七回、平川蓮外野手が飛球を捕球できずピンチを招くなどミスが重なって大量４失点した。新井貴浩監督は６回４安打無失点と封じられた中日・大野には「さすが」と脱帽した。以下、敗戦後の主な一問一答。

◇ ◇

−七回、ミスから大量失点。

「打ち取った当たりだったけど、太陽が（目に）入ったら消えているから。こればっかりは…」

−大野が尻上がりに良くなってきた中で、五回１死二、三塁で、代打に前川を起用。

「１死二、三塁だったから、何とかコンタクトの良い打者ということで。あのケースになったら、誠太（前川）で行くと決めていた。でも、要所要所で。最後もカットか、スライダーかな。要所要所で良いところに決められたと思います。さすが、大野投手だと思います」

−接戦の中盤以降、若手投手を起用している。

「遠藤はここ数試合、良いものを見せてくれているので、自信にしてもらいたい。あとから行った投手も、走者を出しながらもゼロで帰ってきているので、また次につなげてもらいたい」