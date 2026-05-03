49歳・ほしのあき、美スタイル全開のノースリーブ＆ミニ丈ワンピ姿に反響「いくつになってもスタイル最高」「凄く可愛いです」
1児の母でタレントのほしのあき（49）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル全開の姿を披露した。
【動画】「いくつになってもスタイル最高」美スタイル全開の黒ワンピで“自然体”を披露したほしのあき
ほしのは「中にショートパンツ付いてるからミニでも安心」などのコメントとともに、美脚あらわなブラックのノースリーブ＆ミニ丈のワンピース姿で自然体な様子を見せる動画をアップ。
この投稿にファンからは「美〜〜〜」「あきちゃんいくつになってもスタイル最高だし美しいです」「凄く可愛いです」「超〜美人」「ほんとにさぁ、、いつまで可愛くいたら気が済むん。。。」「相変わらず綺麗」などのコメントが寄せられている。
ほしのは2011年9月、JRAの三浦皇成騎手（36）と結婚。12年4月、第1子長女の出産を報告している。
【動画】「いくつになってもスタイル最高」美スタイル全開の黒ワンピで“自然体”を披露したほしのあき
ほしのは「中にショートパンツ付いてるからミニでも安心」などのコメントとともに、美脚あらわなブラックのノースリーブ＆ミニ丈のワンピース姿で自然体な様子を見せる動画をアップ。
この投稿にファンからは「美〜〜〜」「あきちゃんいくつになってもスタイル最高だし美しいです」「凄く可愛いです」「超〜美人」「ほんとにさぁ、、いつまで可愛くいたら気が済むん。。。」「相変わらず綺麗」などのコメントが寄せられている。
ほしのは2011年9月、JRAの三浦皇成騎手（36）と結婚。12年4月、第1子長女の出産を報告している。