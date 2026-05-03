サクランボの収穫が楽しみな季節ですが、葉の裏を見ると…小さなカメムシの姿が確認できます。

【写真を見る】見たことある？小さくてくさいマルカメムシ

そして、白い壁に小さな点…よくよく見ると、小さなカメムシです。

意外と身近にいるこの小型カメムシはマルカメムシといいます。



害虫に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

小さいけれど臭い？

──カメムシということは、やはり臭いのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「小さいからにおいも弱いのでは？と思われがちですが、マルカメムシはその体に似合わず、しっかり臭腺をもっており、きちんとカメムシ臭を放出します」

直径2センチのシミを見つけたら要注意

──臭いでその存在に気づくことも多そうですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「カメムシといえば大型のキマダラカメムシ、クサギカメムシ、スコットカメムシやアオカメムシ類などが思い浮かぶかもしれませんが、マルカメムシは一匹ずつは小さくても、そのにおいは負けておらず、しかも数が多いのでそのにおいも引けを取りません。



衣類や車内に付着すると長時間においが残りますし、日中暖かいアスファルトや玄関先で休んでいるものを踏みつぶすと靴ににおいが付き、玄関先が臭くなってしまいます。



踏みつぶされたカメムシの周りにはしばらくにおいを発する油じみのような体液が直径2㎝くらいのシミを作ってしまいます」

「マルカメムシのにおいの素は分泌量は少ないものの、揮発性が高く少量で広がるという厄介な特徴があります」

住宅地で急増 どうする？

──マルカメムシを寄せ付けないためにはどうしたらよいでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「昼間は白い壁が太陽光を反射して明るく、逆に黒いものは光を吸収してほんのり暖かいのでおうちの周りにやってきて、夜はこの光をもとに中に入ってこようとしてしまいます。

そしておうちは彼らが好む隙間だらけ。車のドアパッキン、サッシ、カーテンレール、換気口など、『え、そこに入れるの？』という隙間に潜り込みます。



これは体が小さいから、というだけでなく、注射針のような口器を使って、『ここ潜れるかな？』という探索行動の繰り返しによるもので、ちょうど入れそうな微細な隙間を探し当てるとそのまま奥へ進む性質が影響しています」

どう防ぐ？

──その生態を逆手にとって、マルカメムシを防ぐ手立てはありますか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「まずはおうちの周りを見てみましょう。



昼間、白い壁などにポツンとついているマルカメムシがいたら黄色信号です」

「窓やドアなどは時々開けるだけで風が流れ、カメムシは嫌がってくれます。



さらにマンションや最近の一戸建てにはよくある換気口のメッシュフィルターの点検と交換、点検口や屋根裏の隙間補修、外壁と窓枠の目地の劣化確認と補修など、外と中をつなぐわずかな隙間を見ておくのは大切です。



マルカメムシは隙間が数mmあれば十分侵入可能で、大きな開口部より、こういうちょっとした隙間を見つけてやることがカギになります」

「光」も対策

（東洋産業 大野竜徳さん）

「次に光。夜にこうこうと照っている光はカメムシたちにとっては暖かい道しるべ。



交換ができるところは人感センサー照明への切り替え、紫外線を発しないLEDの使用、外灯の位置や角度を壁からずらす、外灯位置を高くすると誘引されるものが減ります。



植物の管理も大切です。ターゲットはマメ科植物。お庭にクズやフジがある場合は剪定を行いましょう。

家に絡んでいる場合はカメムシが歩いて入ってくるので、剪定が最優先です。ついでに、おうちまわりの草も枯れ始めていることですがしっかり管理しましょう。



生垣やお庭にマメ科植物が混在している場合、その付近がマルカメムシの安心できるポイントになり得ます。しっかり管理しましょう」

室内に入ったら？

──残念ながら室内に入った時はどうしましょう？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「一番のおすすめは、レシートやコピー用紙などをカメムシの足の下に滑り込ませて、のっかってくれたら外にポイ！です。



慣れている方はペットボトルの口を使ってひょいひょい拾う方もいらっしゃいますし、一本のペットボトルを切って組み合わせてでカメムシ回収器を作るのもいいでしょう」

どうしても怖い方は、ガムテープやセロハンテープで背中からそっと貼り、静かにふわっと回収してください。



テープに貼った場合は、かわいそうですが周囲をやさしく包んで外に捨てましょう。間違ってもつぶさないでください。つぶすと臭い体液が染み出してきてしまいます」

やってはいけないこと

（東洋産業 大野竜徳さん）

「逆にお勧めできない方法もあります。カメムシを見つけたときのやってはダメな２つのこと。



それはつまむことと掃除機を使うことです。マルカメムシの体は半球状。指でつまもうとするとツルっと滑ってつまみにくく、強めにつまむとカメムシがびっくりしてにおいを発します。



紳士的にティッシュやハンカチで…余計につかみにくいですし、紙や布ににおいが染みつくだけでなく、においはそれを貫通するので、かえって指まで臭くなってしまうという悲劇を広げる結果を招きます。



大量のカメムシがいたとき、混乱して掃除機で吸う方がいらっしゃいます。掃除機で吸えば目の前はきれいになります。しかし、掃除機の中は大惨事。



掃除機に吸われたカメムシはホースの中で傷つき、においを発しながら掃除機の中にたまります。そして、掃除機の排気はカメムシ臭発生装置に早変わり。阿鼻叫喚のカメムシ地獄が待っています。



しばらく掃除機はどんなに洗ってもカメムシ臭を放つことになり、掃除機の買い替えの検討をせざるを得ないかもしれません」

高気密な住宅が増え むしろ小型のマルカメムシが侵入しやすい構造に

（東洋産業 大野竜徳さん）

「近年、都市緑化やクズなどの勢力拡大、高気密住宅の普及とともにカメムシの侵入パターンが変化しています。



高気密な中で、通気層や換気経路を複雑化し、カメムシの侵入ポイントが、細く長くなった結果、大型のカメムシでなく、むしろ小型のマルカメムシが侵入しやすい構造が増えています」

マルカメムシの生態については【前編】にまとめています。