開催：2026.5.3

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 9 - 4 [オリオールズ]

MLBの試合が3日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。

2回裏、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 BAL

3回裏、キャッチャーのパスボールでヤンキース得点 NYY 2-0 BAL、4番 コディ・ベリンジャー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 3-0 BAL

4回表、4番 ピート・アロンソ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 NYY 3-1 BAL

4回裏、1番 トレント・グリシャム 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 5-1 BAL

5回裏、4番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 6-1 BAL

6回表、4番 ピート・アロンソ 5球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでオリオールズ得点 NYY 6-2 BAL、6番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 NYY 6-3 BAL

7回表、1番 テーラー・ウォード 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 NYY 6-4 BAL

7回裏、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 7-4 BAL、5番 ジャズ・チザム 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 8-4 BAL、さらにライトがエラーでヤンキース得点 NYY 9-4 BAL

試合は9対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 05:44:05 更新