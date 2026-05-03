開催：2026.5.3

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 4 - 11 [ブルージェイズ]

MLBの試合が3日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。

ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。

1回裏、1番 バイロン・バクストン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 TOR

2回表、5番 レニン・ソーサ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIN 1-1 TOR、7番 マイルズ・ストロー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIN 1-2 TOR

2回裏、8番 ブルックス・リー 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-2 TOR、さらにファーストが悪送球でツインズ得点 MIN 3-2 TOR

5回裏、2番 トレバー・ラーナック 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 4-2 TOR

6回表、4番 岡本和真 3球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 MIN 4-3 TOR

8回表、4番 岡本和真 6球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 MIN 4-4 TOR、5番 レニン・ソーサ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 MIN 4-5 TOR、7番 マイルズ・ストロー カウント3-0から押し出しの四球でブルージェイズ得点 MIN 4-6 TOR、8番 デービス・シュナイダー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 MIN 4-8 TOR、9番 ブランドン・バレンズエラ 初球を打ってセンターへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 MIN 4-11 TOR

試合は4対11でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はツインズのルイス・ガルシアで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で5打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 05:56:14 更新