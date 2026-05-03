韓国人気チアリーダー、超ミニ短パンで美脚丸見せ！完璧すぎるスタイルにファン悶絶「大好きです」

韓国の人気チアリーダー、イ・スジンの美脚がファンを魅了している。

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イ・スジンは最近、自身のインスタグラムを更新。シャボン玉の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、コンクリートが敷かれた広々とした屋外で満面のスマイルを見せるイ・スジンが写っている。自身が応援団を疎めるSSGランダースのユニホームに黒のホットパンツを合わせた衣装姿で、シャボン玉をして楽しんだり、カメラにピースサインを見せたりしている。

現役チアとして活動するだけあって、ホットパンツからスラリと引き締まった美脚を披露したイ・スジン。彼女の投稿には「本当に綺麗すぎる！」「こんな女神がいるとは…」「清涼だ」「大好きです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・スジンInstagram）

イ・スジンは1992年10月21日生まれの33歳で、2013年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロサッカーKリーグの蔚山HD FC、慶南FC、プロ野球KBOリーグのSSGランダースでチアを務めている。かつてはKBOのサムスン・ライオンズで11年間チアとして活動し、「ライオンズの女神」の愛称で呼ばれた。