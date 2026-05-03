ブンデス４試合連続スタメンのバイエルン伊藤洋輝、フル出場も独メディアは辛口評価「相手をオンサイドにしてしまった」「頻繁に前線に顔を出したが…」
現地５月２日に開催されたブンデスリーガ第32節で、日本代表の伊藤洋輝が所属する王者バイエルンがホームで最下位ハイデンハイムと対戦した。
すでに連覇を決めているバイエルンは伊藤がリーグ戦４試合連続で先発したなか、22分に31分に失点して２点のビハインドを負う。
それでも44分にレオン・ゴレツカの直接FK弾で前半のうちに１点を返すと、57分にもゴレツカが同点弾を奪取。76分には勝ち越しを許したものの、90＋11分のラストプレーで相手のオウンゴールで追いつき、３−３で引き分けた。
左サイドバックでプレーした伊藤は、果敢なオーバーラップからのクロスや左足のミドルシュートでチャンスを創出するなど積極的なプレーを披露。フル出場を果たしている。
そんな日本人DFに対して、ドイツメディア『Abendzeitung』は採点記事で「４点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）を付与。次のように評した。
「日本人選手は最終ラインの左サイドで守備をし、チームの最初のチャンスを作った。キム・ミンジェからのパスを受けてからのミドルシュートはわずかにゴール右に外れた。一方、守備では残念なことに、先制点を与えた場面で相手をオンサイドにしてしまった」
また『ran』も同じく「４点」を付与。「左サイドバックとしてプレーしていた彼は、プレッシャーを受ける機会がほとんどなかったため、頻繁に前線に顔を出した。しかし、その際に技術的な弱点が見られた」と厳しい評価をしている。
バイエルンは次戦、６日にチャンピオンズリーグの準決勝第２レグでパリ・サンジェルマン戦う。伊藤に出番はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
すでに連覇を決めているバイエルンは伊藤がリーグ戦４試合連続で先発したなか、22分に31分に失点して２点のビハインドを負う。
それでも44分にレオン・ゴレツカの直接FK弾で前半のうちに１点を返すと、57分にもゴレツカが同点弾を奪取。76分には勝ち越しを許したものの、90＋11分のラストプレーで相手のオウンゴールで追いつき、３−３で引き分けた。
そんな日本人DFに対して、ドイツメディア『Abendzeitung』は採点記事で「４点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）を付与。次のように評した。
「日本人選手は最終ラインの左サイドで守備をし、チームの最初のチャンスを作った。キム・ミンジェからのパスを受けてからのミドルシュートはわずかにゴール右に外れた。一方、守備では残念なことに、先制点を与えた場面で相手をオンサイドにしてしまった」
また『ran』も同じく「４点」を付与。「左サイドバックとしてプレーしていた彼は、プレッシャーを受ける機会がほとんどなかったため、頻繁に前線に顔を出した。しかし、その際に技術的な弱点が見られた」と厳しい評価をしている。
バイエルンは次戦、６日にチャンピオンズリーグの準決勝第２レグでパリ・サンジェルマン戦う。伊藤に出番はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…