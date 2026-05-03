「京王杯スプリングＣ・Ｇ２」（２日、東京）

鞍上に迷いはなかった。３番人気のワールズエンドが外の８枠１６番から果敢にハナを奪い、そのまま押し切ってＶ。ゴール前では馬場の真ん中を通って伸びてきた２着馬セフィロに詰め寄られたが、頭差抑えて重賞初制覇を達成した。

エスコートしたのは今回がテン乗りだった津村。８枠で難しい状況だったが、パートナーを信じて逃げた。「今までのレースを見てスピードがある子なので、そこは信用してスタートを出した。外枠からでもトップスピードに入って、その後はいいリズムで走れた」と振り返る。ハナを奪ってからは絶妙なペースで逃げて後続に脚を使わせた。「外から行った分、周りが来づらかったのか、僕にとっては楽な展開だった」とうなずいた。鞍上は今年に入ってから絶好調。これが重賞５勝目となり、昨年の年間４勝を上回り、キャリアハイを記録した。今回の勝利も好判断によるものだ。

この勝利で安田記念（６月７日・東京）の優先出走権を獲得。今後については未定だが、鞍上は「重賞を勝てたのはとても大きく、馬も自信をつけてくれると思う。大きい舞台でも頑張ってくれたらと思います」と、より一層の飛躍を期待する。持ち前のスピードはＧ１でも通用するもの。重賞タイトルを手にした快速馬が、さらなる高みに向かって突き進む。