「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）

阪神大賞典覇者で春の盾制覇も狙うアドマイヤテラの大江祐輔助手を直撃した。

◇ ◇

−レース前日は栗東ＣＷを軽く半周した。

「微調整で十分ですね。全く疲労感がなくフレッシュな感じを維持できていて、順調だと思います」

−前哨戦を勝って挑む。

「前走もいい状態で迎えられたので遜色ない状態。一度リフレッシュして改めて立ち上げたけど、何の心配もなく、前走同様にいい状態で出せます」

−この１年の変化について。

「１年前よりも明らかに一歩一歩に力強さと跳びの良さが出ている。特に去年のシーズン後半から馬がグッと変わってきた。ものの良さが走りに出るようになった」

−充実期を向かえた。

「筋肉の乗り具合とか、だいぶ完成形じゃないですかね。でも、まだ磨きが掛かりそうで、もうちょっと良くなりそう。競走馬としてはいい時期に入ってきた」

−母アドマイヤミヤビも友道厩舎。オークス３着だった。

「跳びの良さは似ていて、母親譲りかも。兄姉は種馬によってタイプが違って、父親の良さを出せる血統。優秀なお母さんだと思うし、みんな勝ち上がっていて、いい競馬をしてくれる」

−レースの見立ては。

「スローのヨーイドンだと他に切れる馬がいると思うので、ペースが流れて長距離適性が問われるようなレースの方がこの馬の良さが生きる。多少馬場が渋っても大丈夫だし、（阪神大賞典を）あの時計で走れたのも心強い材料が加わったと思う」

−天皇賞・春で８勝を挙げる武豊が鞍上。

「この馬のことをよく知っていますし、前走のレースを見せられると、文句のつけどころがない。楽しみにしています」