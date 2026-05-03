◇パ・リーグ ソフトバンク5―0楽天（2026年5月2日 みずほペイペイ）

粘り強く、今回も7回を投げきった。大津が7回無失点で開幕4連勝。今季の成長が刻まれた106球の力投だった。

「先発3年目としてしっかり投げきらないといけない。自分の中では“絶対に7回は投げきる”というのを毎試合、目標にしてやっている」

8安打を浴び、4回を除き毎回走者を許したが、最後のホームは踏ませなかった。「ボールは悪くなかったので、ヒットはと割り切って投げた」と要所で踏ん張った。

今季登板した5試合は全て7回まで投げきり、そのうち3試合で無失点。その要因を直球の球威アップだと自己分析している。「ストレートで押せている分、他の変化球が生きている」。昨季までは試合後半に球が浮くことが多かったが、体力面を強化し「低めに集められている」と手応えを感じている。

追い求める理想は高い。チームを勝利に導く快投にも7回に許した唯一の四球を悔やんだ。「フォアボールを出すくらいなら打たれた方がいい。自分の持ち味でもあるコントロールの部分なので。悔しい」。今季35イニングを投げて与四球は2。リーグ3位の防御率1・03と安定感が光る。小久保監督は「真っすぐがキャンプの時よりどんどん力強くなっている印象。ここまで安定してローテで回ってくれている」と成長ぶりに目を細めた。

昨季から続いている連勝は「8」まで伸びた。たくましさが増した右腕がリーグ3連覇の原動力になる。 （昼間 里紗）