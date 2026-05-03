阪神７―５巨人（セ・リーグ＝２日）――阪神が七回に高寺の適時打などで４点を奪い、八回にも佐藤のソロで加点。

ドリスは通算１００セーブ。巨人は九回に２者連続本塁打で追い上げたが及ばなかった。

九回に２本塁打で追い上げたものの、巨人は甲子園で今季初黒星を喫した。最大７０キロ以上の球速差を駆使する阪神の先発左腕、大竹に翻弄（ほんろう）されたのが最後まで響いた。

四回の攻撃前。打者が一巡して無安打の巨人ナインが、ベンチ前で早くも円陣を組んだ。球の緩急に加え、投球フォームにも強弱をつけて打者を惑わす大竹に対し、「まずはタイミングをいかに合わせるかを考えようと話した」（橋上オフェンスチーフコーチ）。しかし、うまくいかない。

先頭の平山は初球の８５キロのスローボールを見逃した後、９８キロをとらえきれずに右飛。遅い球を続けられ、「意表をつかれた」。二死からダルベックが右前打を放ったものの、増田陸は低めのカットボールで遊ゴロに仕留められた。

以降も五回に浦田が６８キロで左飛に倒れるなど苦戦。初めて得点圏に走者を進めた七回、小浜の適時打で１点差に迫ったが、続く代打の坂本は１４１キロで空振り三振に終わった。阿部監督も「野球って不思議だな。（抑えるには）１６０キロを投げればいいのかっていうね。色々なことを考えさせられた」とうなる老練な投球に屈した。

攻略の糸口がなかったわけではない。大竹から放った４安打は、いずれも右打者が中堅から右方向に打ち返したもの。橋上コーチは「その方向の方が結果はついてくる。経験の少ない選手も多く出ているので、しっかり指導、研究を続けたい」と話す。再戦の時、同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。（佐野司）

巨人・阿部監督「左投手をなかなか打ち崩せていないので、なんとか対策を練って次は臨みたい。（又木は）粘って、粘って試合は作ってくれた」