放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で、ヒロインのひとりを務める上坂（こうさか）樹里の名前を見て、SNSではこのような声が相次いで投稿されている。

《上野樹里かと思った》

『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）で主演を務め、朝ドラ『てるてる家族』にも出演した上野樹里との勘違いが続出しているのだ。

ほかにも、テレビには遠藤憲一と滝藤賢一、高橋克実と高橋克典など、「字面そっくりさん」の名前があふれている。

先日、引退を発表したテニス選手の錦織（にしこり）圭と名前が混同されることのある、テノール歌手の錦織（にしきおり）健は、本誌にユーモアたっぷりにこのように回答してくれた。

「先方は世界のビッグネームなので、よくコンサートでネタに使わせていただいております。事務所にはそのためのラケットも用意しており、NHKの番組にラケットを持って出演したこともあります。海外生活がメインの圭さんは、私のことは知らないのでは。

ネット上では混同も多いので、メジャー大会の際はおもしろくてリサーチしています。甲子園で健大高崎が負けた同じ日に、圭さんが負けてしまったときに誰かが『錦織 健大 敗北』とつぶやいたのが『錦織健 大敗』と読めたことがいちばんのヒットです。

島根では『にしこおり』を名乗っていました。1978年に上京するとまったく読んでもらえず非常に不便だったので、大学を卒業してからは『にしきおり』と名乗りました。当時は、少年隊はまだデビューしていませんでした」

今回、本誌はそんな「字面そっくりさん」を60組、厳選。その「見分け方」を徹底考察した。まずは、冒頭で紹介した上野樹里と上坂樹里から――。

■上野樹里（39）・上坂樹里（20）→『風、薫る』が上坂、『てるてる家族』が上野

ともにNHK朝ドラで活躍。上坂の名は『ロミオとジュリエット』にちなみ、上野は2003年放送作で好演した

■大谷亮平（45）・大谷翔平（31）→ 米国で活躍する翔平、韓国で人気なのが亮平

亮平は、翔平という存在があることで「日本でいちばん有名な大谷にはなれない」と嘆いたとか

■新川優愛（32）・新木優子（32）→ 新木の夫は元アイドル、新川の夫はロケバス運転手

ともに元「non-no」モデル。新木は4月、元Hey! Say! JUMPの中島裕翔（ゆうと）との結婚を発表

■遠藤憲一（64）・滝藤賢一（49）→「こわもて」な遠藤、「子は持て」な滝藤

眼光鋭い遠藤と、飄々としたキャラで、子だくさん（4人）の滝藤。2人とも、現代屈指の名優だ

■倖田來未（43）・志田未来（32）→“エロかっこいい” のが來未、変顔がかわいいのが未来

2文字しか重ならないのに混同してしまうという声が。志田はドラマやSNSで見せる変顔がときおり話題に

■錦織健（66）・錦織圭（36）→テノールが健、テニスが圭

『NHK紅白歌合戦』出演やCM出演でも知られる健と、日本テニス界随一の実績を持つ圭は、ともに島根県出身

■高橋克実（65）・高橋克典（61）→トリビアルな克実、トレンディな克典

克実は『トリビアの泉』（フジ系）でブレイク。「抱かれたい男」特集で克典との “誤オファー” もあったそう

■夏帆（34）・夏菜（36）→『じゃあつく』が夏帆、“じゃんつく”な夏菜

夏帆は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で再ブレイク。夏菜は『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）でレシピコーナー担当の料理好き。毎日じゃんじゃん自炊!?

■武田梨奈（34）・武田玲奈（28）→「酒」が梨奈、「給食」が玲奈

梨奈は『ワカコ酒』（BSテレ東）主演、玲奈は『おいしい給食』（U-NEXTなど）のヒロイン

■福原遥（27）・福原愛（37）→天才子役が遥、天才卓球少女が愛

『アイ!マイ!まいん!』（NHK）での「まいんちゃん」時代の遥は、容姿もどことなく愛似だった

※年齢は2026年4月28日現在

写真・本誌写真部 文・鈴木隆祐