飼い主さんに撫でられて眠そうなあんずちゃん。あくびが出る瞬間にだけ見せてくれる可愛すぎる表情に、悶絶する視聴者が続出しました。

動画は記事執筆時点で再生回数109万回を突破。「酸っぱいもの食べたの？って顔がたまらない」「こんなかわいい生き物存在するのか」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が『あくび』をする直前、『口元』を見ていると……悶絶必至の『尊すぎる光景』】

今にも眠りそうな猫

TikTokアカウント「あんちゅ」に投稿されたのは、あくびをする猫の動画です。飼い主さんに背中を撫でられて気持ちよさそうに目を細めるスコティッシュフォールドのあんずちゃん。

前足を綺麗に揃えてお行儀良くリラックスしていますが、眠たくてたまらないよう。目を開こうとしますが、抗えない眠気に今にも閉じてしまいそうだったんだそう。

あくび直前の猫の口元

飼い主さんはあんずちゃんがあくびをする前に梅干しのように寄せ集まる口元を見るのが大好きなんだそう。

眠気がピークに達すると、目と口をぎゅっと閉じて気持ちのいいほど大きなあくびが飛び出しました。

しょぼしょぼ顔になってしまうあまりにも可愛らしいあくびの予兆。あんずちゃんが眠そうなときにはつい期待して見つめてしまいそうです。

甘えたいときは熱烈アプローチ

眠たそうな表情が可愛らしいあんずちゃんですが、他の動画では甘えん坊な一面も紹介されています。

座る飼い主さんに構ってもらおうと頭を一生懸命擦り付けるあんずちゃん。よじ登ったりじっと飼い主さんを見上げたり、あの手この手で甘えていたそう。

最後には飼い主さんの足の上で横になり落ち着いた様子。こんな熱烈に甘えてもらえる飼い主さんが羨ましくなってしまいます。

話題になった動画には「一生エンドレスで見れるくらいかわいいいいいいいい」「気付いたら20回以上連続見してました」と何度も繰り返し動画を見てしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「あんちゅ」では、可愛らしいあんずちゃんとあんずちゃんにメロメロな飼い主さんの、思わず笑い出してしまうような癒し溢れるやり取りを他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「あんちゅ」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。