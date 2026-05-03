神戸が三重との接戦を制して５連勝。勝ち点を７１まで伸ばし、埼玉（勝ち点６９）を抜いて首位に浮上した。前節から先発を６人入れ替えて臨んだホスト最終戦。レギュラーシーズンの１位突破に王手をかけたが、デイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ、６２）は「本来のパフォーマンスが出せなかった。準備の部分を確認していく」と手綱を引き締めた。最終節は１０日、敵地で３位の東京ベイと対戦する。

辛くも逃げ切っての首位浮上。神戸フィフティーンに喜ぶ姿はなかった。試合後の会見に厳しい表情で現れたレニーＨＣは「あまりにひどかった。出すべきフィジカルの強さがなく、スキルレベルも低かった。状況判断も悪かった」と満足いかない出来にいら立ちを隠さなかった。

すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出を決めており、開幕から全試合出場を続けていたＳＯ李承信共同主将（２５）ら、前節から先発６人を入れ替えて臨んだホスト最終戦。前半３分にフランカーの今村陽良（２９）が先制トライを挙げ、同３１、３５分にはＷＴＢイノケ・ブルア（２６）が立て続けにトライを決めた。だが、勢いをつけたい局面でハンドリングミスなど反則が続発。後半も１トライを取り合った後は自陣深く攻め込まれて耐える時間が続き、重たい空気のままノーサイドとなった。

反省の言葉が多い中、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたブルアは、前向きだった。「この試合の結果で、レギュラーシーズンをどう終えられるかが決まる。その意識が強かった」と一度もリードを許さなかった粘り強い守備を評価。「試合に出ていないメンバーも、プレッシャーをかけてくれている」と層が厚くなり、チーム力が底上げされていると強調した。

苦しい８０分間を乗り越えて勝ち点４を手にし、連勝は５に伸びた。最終節は開幕戦で敗れている３位・東京ベイとの大一番。「メンバー変更がうまくいかなかったのかもしれない。相手のクオリティーは理解している。本来のパフォーマンスが出せるように、準備の部分を確認していく」とレニーＨＣ。難敵を倒し、再び上昇気流をつかんでＰＯへ向かう。（吉村 達）