◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

悪天候による３日間短縮競技の第２ラウンドが行われ、プロ２年目の平塚新夢（あむ、２６）＝Ｋｎｏｍａｋ＝が５位で出て８バーディー、３ボギーで自己最少の６７を２日連続でマークし、首位と２打差の２位に浮上した。国が指定する難病「成人発症スチル病」を乗り越え、プロテストは７度目の挑戦で合格した苦労人がプロ６戦目で初優勝を目指す。ツアー３勝の菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝が２位で出て６７で回り、通算１２アンダーで単独トップに浮上した。

何度も苦難を乗り越えた平塚の笑顔がはじけた。前半１８番パー３はもう少しでホールインワンの好ショットで１メートルに寄せ、最終９番も１メートルのベタピン。８バーディーで２位浮上し「奇跡的。病気やいろんなことがあった過去を思うと感慨深い」とかみしめた。後半は疲労も出て伸び悩んだが、２日連続で自己最少の６７。昔から成績の波が大きいゴルフを父・俊郎さん（６５）に「お前のゴルフはクジ引きだ」とイジられたといい「いいクジが２回当たった」とニヤけた。

波乱万丈の半生を経て今がある。平塚家で兄３人に続く待望の女の子として誕生し「新夢」と命名。だが、幼少期に国の指定難病「血小板減少性紫斑病」を発症し、人と接触が少ないゴルフを９歳で始めた。１１年の東日本大震災は宮城・石巻市で自宅が浸水する被害があったが、「どんな時もニコニコ楽しくやる」をモットーに競技を続けた。

茨城・明秀学園日立高３年時の１７年に下部ツアーで史上５人目のアマチュア優勝。一転、翌１８年に難病「成人発症スチル病」を発症した。高熱や激しい関節痛で入院を余儀なくされたが、大好きな人気男性グループ「Ｄａ―ｉＣＥ」の花村想太の歌曲を聴いて励まされた。治療薬の副作用に悩まされながらもクラブを握り続けてもプロテストは６度不合格。何度もあきらめかけたが「新しいことを始める勇気がなくて、大好きなゴルフを続けた」。７度目の２４年に悲願の合格をつかんだ。

現在は症状もなく、ゴルフに専念。プロ転向後は昨年の４２位が最高だが、最終日は初めて最終組で回る。平塚は「こうやって戦えていること自体がすごいこと。普通の人生を生きていたら、大人になって緊張感を持って戦う経験はなかなかない。楽しくプレーしたい」。数え切れない困難に負けずに進んできた苦労人が、笑顔で初の頂点に挑む。（星野 浩司）

◆血小板減少性紫斑病 国が指定する難病。血を固める血小板の減少で止血する力が弱くなり、皮膚や粘膜に紫色の点状出血などの症状が見られる。

◆平塚 新夢（ひらつか・あむ）２０００年１月４日、宮城・石巻市出身。２６歳。幼少期に血小板減少性紫斑病を発症。父・俊郎さんの影響で９歳でゴルフを始める。茨城・明秀学園日立高３年時の１７年に下部ツアー・静ヒルズレディース森ビル杯で史上５人目のアマ優勝。１８年に成人発症スチル病を発症。７度目の挑戦となった２４年プロテストで合格。平均飛距離２５０ヤード。趣味は映画観賞。１５４センチ、５０キロ。家族は両親、兄３人。