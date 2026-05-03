元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、2日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分）に出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）について語った。

この日の番組には、北斗と夫の佐々木健介（59）が出演。おしどり夫婦で知られる2人だが、北斗は夫婦円満の秘訣について「妻にはいいものを食べさせる」を挙げる。

「何かっていうと、（家で出された食事に）『また同じもの？』とかって言う人、いるじゃないですか。『これだけ？』みたいに…。『また同じもの？』って言う男の人に私は言いたいんですけど、外でおいしいものを食べたことない人は、味とか見た目も分からないから、作れないんですよ」と主張。

「自分がおいしいものを食べたいんだったらね、それだったらおいしいものをとことん食べさせる！」と訴える。

これには、ハイヒールモモコ（62）も「“妻にはいいものを食べさせる党”を作りたいぐらいよ」と賛同。「男の人は、外で働いてる人が多いから、いろんなものを食べて、付き合いもあっていろいろ行ってるけど、嫁に『またこんなんか』って…『じゃあ連れて行けや！』って思ってるよ、きっと」と話した。

一方、佐々木は夫側の意見として「黙って言う事を聞く」「返事は大きく」「男は我慢」の3つを挙げた。

「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が「言い返そうとする時、ないんですか？」と聞くと、佐々木は「さすがに、（北斗は）口がすごいじゃないですか。過去に『きょうは頑張ろう』と思って、言い返そうと思ったことがあったんですよ。実は言い返してみたんですよ。そしたら、言葉のマシンガンみたいなのでズタズタにされちゃって。俺、何で言い返したんだろうって思うぐらい…。後悔しました。これだったら黙ってた方がいいやって…」と苦笑い。

北斗は「その時は、100人ぐらい兵隊が後ろに付いているような勢いで言ってきたんですけど、もうダダダダダダ…って全部やってやりましたよ」とニヤリ。佐々木も「気が付いたら後ろに誰もいない」と笑っていた。