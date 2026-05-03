大沢あかね、“テレビ初”メイクオフ 結婚17年・劇団ひとりとの意外な夫婦関係明かす
タレントの大沢あかねが、きょう3日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演する。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」“バッサリ”カットの新ヘアを披露した大沢あかね
10代前半のころから、ティーンのスターとしてティーン誌の表紙をたびたび飾り、自他共に認めるカリスマ伝説を作ってきた大沢。ティーン誌を卒業してからも、バラエティー番組で活躍を続けたが、3人の子のママとなり、いつしか自分と向き合う時間はなくなってしまったという。そんな時、とある出来事をきっかけに「もっとキラキラしたい」と、再び美容に力を入れるように。その背景にあったショックや、子育てに追われるなかで美容に時間をかけるための工夫を明かす。
美容に磨きをかけたことで内面にも変化があったという大沢だが、40代を迎え、くすみやほうれい線など、肌の悩みも感じているという。スタジオでは、大沢憧れのメイクアップアーティスト・イガリシノブ氏が出演し、大沢に直接メイク術を指導する。テレビ初だというメイクオフした大沢の素肌に、肌悩みを目立たなくさせるベースメイク術が施され、ナチュラルで大人っぽい仕上がりとなる。
15歳、9歳、7歳のママとなった大沢。家庭では子育てに「ただただ甘い」という夫・劇団ひとりとのバランスを取りながら、子どもたちに礼儀などの大切さを説いている。一方、夫婦での交わした子育てのルールは「全くない」そうで、その意外な理由にMCの2人は驚きの声をあげる。
23歳で結婚した大沢は、山崎育三郎からその決め手を聞かれるとまさかの理由を打ち明ける。付き合う前から「この人と結婚する」という直感があったという画面越しの馴れ初めも紹介。子どもたちからの“メロい”メッセージに感動した大沢が、これからの人生への気づきと抱負を語る。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」“バッサリ”カットの新ヘアを披露した大沢あかね
10代前半のころから、ティーンのスターとしてティーン誌の表紙をたびたび飾り、自他共に認めるカリスマ伝説を作ってきた大沢。ティーン誌を卒業してからも、バラエティー番組で活躍を続けたが、3人の子のママとなり、いつしか自分と向き合う時間はなくなってしまったという。そんな時、とある出来事をきっかけに「もっとキラキラしたい」と、再び美容に力を入れるように。その背景にあったショックや、子育てに追われるなかで美容に時間をかけるための工夫を明かす。
15歳、9歳、7歳のママとなった大沢。家庭では子育てに「ただただ甘い」という夫・劇団ひとりとのバランスを取りながら、子どもたちに礼儀などの大切さを説いている。一方、夫婦での交わした子育てのルールは「全くない」そうで、その意外な理由にMCの2人は驚きの声をあげる。
23歳で結婚した大沢は、山崎育三郎からその決め手を聞かれるとまさかの理由を打ち明ける。付き合う前から「この人と結婚する」という直感があったという画面越しの馴れ初めも紹介。子どもたちからの“メロい”メッセージに感動した大沢が、これからの人生への気づきと抱負を語る。