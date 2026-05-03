「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が2日、自身のインスタグラムやXを更新。「【Mizuno×Ameri】展示会にお邪魔しました」と報告した。

「『美しく、冷たく、軽やかに』ameriVINTAGEとのコラボレーションインナー 夏専用の着心地サラッと、吸汗速乾も叶えてくれる『アイスタッチ』を取り入れたインナー 実際にAmeriさんのお洋服のインナーとして着用させていただきました サラッとした肌触りで、脱ぎ着しやすい機能性に背中の空いたデザインは様々なファッションにも取り入れやすくて嬉しい」とつづり、白を基調とした透け感のあるトップス姿を披露した。

トップスをはだけさせ白肌の背中もチラリ。「この夏、大活躍！！間違いなしです ぜひチェックしてみてね」と呼びかけた。

またXの別投稿では「今日からゴールデンウィークの方も多いのかな！？ みんな気をつけて出かけてね〜 お仕事の方は一緒に頑張りましょっ」と記し、水色トップスに茶色いタオル生地のような帽子をかぶったドアップショットも動画で公開した。

ファンやフォロワーからも「魅力的な大人の女性」「かわい〜い！」「美しすぎます」「神スタイル」「素敵な見返り美人」「クールブルー可愛い」「肩越しのチラ見せセクシー」「なんでそんなにかわいいの？」などのコメントが寄せられた。

大島は群馬・桐生市出身で、高校在学中に芸能活動を開始。18年4月に桐生まち映画「祭のあと、記憶のさき」の高校生役で映画初出演。同7月にはあしかがまちドラマ「音が回る」「229回のホント」でドラマ初主演。「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞した。TBS系「王様のブランチ」リポーターなども務め、24年3月には「桐生市魅力大使第1号」に就任。映画やドラマなどに加え、グラビアなどでも活躍中。特技の着物の着付けでは世界大会に出場した腕前。水泳や陸上などスポーツも得意。SNSでは水着や浴衣姿、プライベート写真なども投稿している。153センチ。血液型A。