◆ファーム・リーグ 巨人５―１広島（２日・ジャイアンツタウン）

左第５中手骨骨折でリハビリに取り組んでいた巨人・リチャード内野手（２６）が２日、ファーム・リーグの広島戦（Ｇタウン）に「４番・一塁」で実戦復帰を果たした。３回に自らを祝う特大弾を放った。

１点リードの３回１死、カウント１―１から左腕・佐藤柳の投じた変化球を捉えた。打球は大きな放物線を描いてバックスクリーン右へ着弾した。「（打った瞬間）行ったなって感じ。久しぶりだったのでかみ締めて走りました」。背番号５２は歓声を浴びながら、悠々とダイヤモンドを一周した。

３月１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で死球を受けて負傷。患部の状態は「もう全然問題ない」と万全をアピールしている。約１か月半のリハビリ期間を終えて立った第１打席では「ファンの皆さんの声援を聞いて『こんなに応援してもらっているんだ』と涙が出そうになった」と感慨に浸った。

１軍は現在、リーグ最多２６本塁打をマークしている。昨季、５月のトレード加入以降で自己最多の１１本塁打を放った長距離砲が加われば、さらに打線の破壊力が増す。「しっかり準備して、（１軍の）試合を見てギャップを少なくします。また打てるように頑張ります」と、バットを片手に球場を後にした。（加藤 翔平）