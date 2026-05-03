憲法記念日のきょう3日（日・祝）は、西日本を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。あす、みどりの日の4日（月・祝）は、関東でも雨や風が強まるでしょう。車の運転や、交通機関の乱れなどにお気をつけください。

■西日本は滝のような非常に激しい雷雨に

きょう3日（日・祝）は西から低気圧や前線が発達しながら近づきます。昼前ごろから西日本で雨のエリアが広がり、午後は雷を伴って非常に激しく降るおそれがあります。沿岸部を中心に風も強まり、荒れた天気になりそうです。

■関東は日ざしが届いて夏日継続

東・北日本では昼間は日ざしが届く見込みです。東京都心や金沢の最高気温は25℃で夏日になるでしょう。ただ、東・北日本も夕方以降は雨が降り出し、東海や北陸でも雨足が強まりそうです。関東は夜に雨が降る見通しです。お帰りが遅い場合は雨具を忘れない方がいいでしょう。

【きょう3日（日・祝）の各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：14℃

青森 ：22℃ 盛岡：20℃

仙台 ：21℃ 新潟：24℃

長野 ：23℃ 金沢：25℃

名古屋：24℃ 東京：25℃

大阪 ：24℃ 岡山：18℃

広島 ：19℃ 松江：21℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：28℃

■関東・東海はあす朝に荒天のおそれ

みどりの日のあす4日（月・祝）の朝にかけては東海や関東に活発な雨雲が流れ込み、警報級の大雨となるおそれがあります。風も強まるでしょう。関東は昼前には雨はやみ、午後は日ざしが戻る見込みです。雨上がりに晴れて、蒸し暑くなりそうです。

あす4日（月・祝）午後は、北陸から北日本の日本海側で荒れた天気となる見通しです。5月にもかかわらず、北海道の日本海側やオホーツク海側では雪が降り、大雪やふぶきになる所もありそうです。無理な車の運転は控えた方がいいでしょう。

こどもの日の5日（火・祝）から6日（水・振休）にかけては広範囲で晴れて、カラッとした陽気になる見込みです。過ごしやすく、連休終盤は絶好のお出かけ日和や洗濯日和になりそうです。