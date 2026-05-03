グラビアアイドルちとせよしの（26）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。栃木・那須での様子を投稿した。

「那須に1泊2日で旅行してきたよ」と報告。「初日は那須高原りんどう湖ファミリー牧場へ 動物たちの大行進に癒されました 全体的にファンシーで可愛かったなぁ」とつづり、水色のモフモフトップスにフリフリ白ミニスカート、白のハイソックスのガーリーファッション姿を公開した。

ピンク色のアヒルのボートやキリンの乗り物などに乗るショットもアップし「ガーリーなコーデで全身にリボンが沢山ついてました たまにはこういうのも〜」とミニスカートからスラリと伸びた脚線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「超カワイイ」「かわいすぎる！！！！！！！！！！」「美しい」「スタイル抜群」「脚キレイ」「美脚でかわいい」「デートコーデ可愛い過ぎ〜」「パステルブルーお似合いです」「爽やかすぎ」「可愛い系のはギャップ萌えだ〜」「プリンセス」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。