◇プロ野球セ・リーグ 中日4-0広島(2日、マツダスタジアム)

中日の大野雄大投手が6回無失点の好投でプロ通算100勝を達成。試合後、井上一樹監督が勝利をたたえました。

今季プロ16年目、37歳の大野投手はここまで5試合の登板で3勝1敗、防御率1.69とチームに貢献。大野投手の存在について井上監督は「昨年からですけど、すごく連敗ストッパーといいますか、そういったところで年長者ではありながらも頼もしい存在です」とベテランをたたえました。

攻撃陣は7回、3試合ぶりのスタメン出場となった田中幹也選手がこの日3安打目を放ちチャンスを作りました。井上監督は「田中は今日は何かカギを握っているんじゃないのかなと直感めいた部分はありました。そのあとに大野の打席で迷いましたけど、思い切って代打を行かせました。そこで阿部(寿樹)がよく打ってくれました」と起用を明かしました。

これで連敗を3で止めましたが「私たちのチームは負けがこんでいますので、一つずつ一つずつ返していきたいと思います」と力を込めました。