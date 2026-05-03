今年3月に10年間の“女子大生グラビアアイドル”を卒業した女優の石橋てるみ（28）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した

スポーティーな白のランジェリーショットを公開し、曲線美を披露。「5月もみなさんよろしくね 新生活が始まり、4月は怒涛でした」とつづった。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「スタイル抜群」「Sexy」「身体のライン美しい」などのコメントが寄せられている。

石橋は静岡県出身。林凛の芸名で芸能界デビュー。20年には「ミスユニバーシティ全国大会」ファイナリスト。22年4月、写真集「らぶゆーハート」を発売。23年放送のテレビ東京系「ゲキカラドウ」に出演するなどテレビ、CM、雑誌など幅広く活動。25年5月、本名の「石橋てるみ」に改名。SNSなどのプロフィル欄には「永遠の女子大生∞」と記してきたが、三つの大学で10年間通っていた大学生活は今春に東京医科大を卒業して終了。趣味はダンス、アメリカンフットボール、韓国語、投資。特技はピアノ、茶道、水泳。身長171センチ。バストは91センチ、Fカップ。血液型A。