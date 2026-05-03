グラビアアイドルちとせよしの（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。栃木・那須旅行で那須どうぶつ王国を訪れた様子を投稿した。

「那須旅行2日目の思い出」と題し、「可愛い動物たちに和みました 癒しショットをおすそわけ」とつづった。

淡いピンクの短い丈のシャツに、デニムをコーディネートしたファッションで、シャツのすそからは、おへそもチラリ。馬にエサをあげたり、トラを背にタイガーポーズをとったり、アルパカをデザインした生クリーム付きチュロスをアルパカの前で食べたりしたショットをアップ。「寒すぎて急遽パーカーをGET 早速愛用してます！笑 まだまだ服選びが難しい季節だねぇ…」とパーカ姿での記念撮影ショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「アムールトラの令くんとのツーショット可愛い」「お馬さんへの餌やり楽しそう」「かわいい！！！！！！！！！！！」「癒し写真沢山ありがとう」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガールに就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。