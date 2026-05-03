エールディヴィジ 25/26の第32節 アヤックスとPSVの試合が、5月3日03:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはクハイブ・ドリウエック（FW）、リカード・ペピ（FW）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

その直後の1分に試合が動く。PSVのヤレク・ガシオロウスキ（DF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。

しかし、11分アヤックスが同点に追いつく。ミカ・ゴドツ（FW）のアシストからアントン・ガーエイ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、PSVは同時に2人を交代。ヨエイ・フェールマン（MF）、パウル・ワナー（MF）に代わりノア・フェルナンデス（MF）、セルジーニョ・デスト（DF）がピッチに入る。

71分、アヤックスは同時に2人を交代。スティーブン・ベルフハイス（FW）、ユーリ・レヘール（MF）に代わりオスカル・グロフ（MF）、ショーン・ステュア（MF）がピッチに入る。

72分、PSVは同時に2人を交代。リカード・ペピ（FW）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に代わりマイロン・ボアドゥ（FW）、デニス・マン（FW）がピッチに入る。

77分PSVが逆転。マイロン・ボアドゥ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

83分、アヤックスは同時に2人を交代。板倉 滉（DF）、カスパー・ドルベリ（FW）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、ドン・コナデュ（FW）がピッチに入る。

87分、PSVが選手交代を行う。クハイブ・ドリウエック（FW）からジョエル・バンデンバーグ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分アヤックスのミカ・ゴドツ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は先発し83分までプレーした。冨安 健洋（DF）は出場しなかった。

2026-05-03 05:11:10 更新