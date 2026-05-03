世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦歴代最多となる28連勝に。戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗となった。

5万5000席のチケットが完売。世界が注目する日本人2人による“世紀の一戦”を制したのは、井上だった。

初回、身長に勝る中谷だが低く構えて対峙。井上が鋭い右を繰り出すなど緊迫感が漂ったが、ラウンド終了のゴングで両者は笑みを見せた。

その後もしびれる展開が続いた。8回、開始直後から接近戦で打ち合い観客が沸く。2人は笑みを浮かべる場面もあった。

10回、中谷が偶然のバッティングで眉間から出血。11回には、井上のアッパーで中谷の左目が開かない状態に追い込んだ。最終12回を戦い抜くと、両者ハグで健闘を称え合い「ありがとう」と握手した。

至高の頂上決戦。ほとんどの試合で相手を圧倒してきた井上だが、この日は左目の下が腫れるなど顔に傷があり、X上のファンの視線を奪った。

「結構顔腫れとるな井上」

「井上尚弥、いつも綺麗な顔なのに、今日は少し傷が…」

「井上尚弥選手の試合後の顔 珍しく傷多かった」

「井上チャンピオンの試合後の顔や疲れ具合見たら直近2戦と全く違う」

「井上尚弥の顔があれ程傷付いてるの見たのはドネア戦以来だね…ほぼ互角の試合でした」

「井上尚弥の顔が結構腫れてたしやっぱ中谷パワーあるんやな」

井上は会見で「負けられない重圧があった。張り詰めた5月2日までだったので、勝ててホッとしている」と安堵の表情を浮かべた。



（THE ANSWER編集部）