◆米大リーグ カブス―ダイヤモンドバックス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が２日（日本時間３日）、鈴木誠也外野手（３１）も「５番・右翼」でスタメン出場した本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回で８７球を投げ、三塁すら踏ませぬ４安打無失点、５奪三振の快投を見せ、３勝目の権利を持って降板した。

初回は２死からキャロルに右前安打を浴び、暴投で２死二塁のピンチを背負ったが、開幕から２４試合連続安打をマークしていたバルガスを三ゴロに打ち取った。２、３回は２イニング連続の３者凡退。２回はアレナド、フェルナンデスから２者連続三振も奪った。２回にはハップが８号ソロを放って先取点を奪い、リードももらった。

１点リードの４回は先頭のマルテに左前安打を許すも、２番のペルドモからの３人を抑えて走者を進めず。５回も先頭のアレナドに中前安打を許したが、後続を抑えてこの時点で３勝目の権利をつかんだ。

６回は３者連続の遊ゴロで３者凡退。７回は１死からグリエルに左中間へ二塁打を浴びて、初回以来６イニングぶりに得点圏に走者を背負った。アレナドを遊ゴロに抑え、フェルナンデスに４球連続ボールの四球を与えて２死一、二塁となったが、マキャンを三ゴロに打ち取って切り抜けた。三塁すら踏ませることなく、１―０の８回からは救援陣にマウンドを託した。

今永は開幕から３登板連続で白星をつかめなかったが、４月１５、２１日の敵地、本拠地でのフィリーズ戦で２連勝。前回登板の同２６日（同２７日）の敵地・ドジャース戦では大谷に安打を浴びるなど６回途中５失点で敗戦投手になっていた。