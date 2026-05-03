「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

歴史的な一日をつくりだした大橋ジムの大橋秀行会長（６１）がデイリースポーツの取材に応じた。１９８８、９０年はマイク・タイソン（米国）という世界的ビッグスターによって熱狂を生んだ東京ドームを、今回は日本人同士の頂上決戦で超満員にした。「ほぼ日本選手だけで約５万５０００人を超満員にできたっていうのは大きい」。プロモーターとして２年ぶり２度目の主催となった超ビッグマッチ成功に感慨を込めた。

最強ＶＳ最強−。それは少年時代から大橋会長が夢想してきたイメージの具現化だった。小学生時代はプロレスに夢中になったが、ジャンボ鶴田や“人間風車”ビル・ロビンソンらが“何でもあり”ルールで戦えば、どうなるかに想像を膨らませていた。「最強と呼ばれる者同士が、今でいうＵＦＣのような試合で戦ったら、どんな展開でどっちが勝つんだろうと妄想していたんですよ」

ボクシング界でも１９７７年４月２３日、当時ＷＢＣ世界バンタム級王者のカルロス・サラテと、ＷＢＡ同級王者アルフォンソ・サモラのメキシカン頂上決戦「Ｚボーイズ対決」が実現した。「当時中学１年だったが、バンタム級で全勝同士の究極の戦いだったんですよ。こういう試合が日本で行われたらな…というのが夢だった。それが（今回は）複数階級制覇の３２戦無敗の日本人同士だからね。まさか、あれを超える戦いができるなんて想像もできなかった」と万感を込めた。

１年前の年間表彰式の壇上で、尚弥が中谷に対戦を呼びかけたことからストーリーが急加速した。大橋会長もモンスターＶＳビッグバンを念頭に、翌年５月の東京ドームを押さえたが、プロモーターとしては肝が冷える１年間だった。以降も尚弥は３戦、中谷も２戦、強敵との試合を経たが、いずれかが負ければご破算となる。一番の障壁は昨年１２月、中谷はスーパーバンタム級初戦でセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）との対戦が決まったが、大橋会長は尚弥のスパーリング相手も務めたメキシカンの強さを知っていただけに、中谷陣営のＭ・Ｔジム村野会長に「本当にやるの？厳しいよ」と進言するほどだった。

中谷が負けた場合に備え、東京ドーム大会を尚弥のフェザー級初戦にするという“プランＢ”も急きょ準備しかけたが、苦戦しながらも判定で勝ち切ってくれたことで胸をなで下ろし、５・２東京ドームの予約を確定させた。「本当によく勝ってくれた。ギリギリの戦いで、判定でも負けていたら運命は崩れていた。２人は戦うべき運命が待っていたんだとしか思えない」。大橋会長の耳に、歴史的ゴングは人一倍、感慨深く響いた。