「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）

勢いも流れもグッとたぐり寄せた。本拠地で劇的な今季３度目のサヨナラ勝ち。ヤクルト・池山監督はコーチ陣とともに歓喜の輪に加わった。勝利の直後、指揮官は「すいません、ちょっと興奮気味で」と言うほど高揚していた。

八回に５−５と同点に追いつき、迎えた九回。先頭打者が四球で出塁し４番・茂木を打席に迎えたが方針は変えず犠打の指示もしなかった。茂木は三振に倒れたが、その後１死一、三塁に好機が広がった。武岡が右越え適時打で逆転勝利のドラマを結実させ「一人一人が自分がチームを引っ張っていくという気持ちがすごいある」と語った。

池山監督の「ダイヤモンドは白紙」という方針が功を奏した。野手のレギュラー争い激化させたことで相乗効果が生まれた。将は「本当にみんな出る選手が、いい活躍してくれてる」と目を細める。

チームはＤｅＮＡ戦に開幕７戦７勝となり、同一カードでは１９５４年（対洋松）以来７２年ぶりの快挙となった。「私たちは一戦一戦やって、また明日、頑張っていきたい」。挑戦者はチーム一丸になって戦うだけだ。