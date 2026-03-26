大原かおり写真集で魅せる新章♡大人の美しさあふれる最新作

大原かおりさんが、デビュー30周年と50歳の節目を記念し、22年ぶりとなる最新写真集大原かおり写真集 キケンなカオリ♡を2026年5月20日に発売します。長年愛され続ける彼女が、今だからこそ表現できる魅力を詰め込んだ一冊。懐かしさと新しさが重なる、注目の作品です♡

30周年を迎えたレジェンドの新たな挑戦

1996年のデビュー以来、グラビア界で存在感を放ち、テレビ番組でも活躍してきた大原かおりさん。明るく親しみやすいキャラクターと華やかなオーラで、多くのファンを魅了してきました。

昨年末には芸名を「大原がおり」から現在の名前へ改名。新たなスタートを切った今、節目の年に届けられる今回の写真集は、これまでの歩みとこれからの未来を感じさせる特別な作品です。

大人の余裕と変わらぬ存在感に注目

本作では、年齢を重ねたからこそにじみ出る落ち着きや気品、そして自然体の美しさを表現。かつての華やかさはそのままに、今の彼女ならではの柔らかな表情やしなやかな魅力が楽しめます。

撮影は松田忠雄氏が担当。全84カット、A4判80ページという充実の内容で、大人の女性として輝く姿を丁寧に切り取っています。長く応援してきたファンはもちろん、新たに知る方にもおすすめしたい一冊です。

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写真集詳細＆先行掲載情報

大原かおり写真集 キケンなカオリ♡



定価：4,180円（税込）

また、選りすぐりのカットは4月27日発売の週刊大衆 5/11・18合併号にも掲載予定。発売前に作品の世界観を感じられる貴重な機会となりそうです。

著者：大原かおり／松田忠雄

発売日：2026年5月20日

発売元：双葉社

今だからこそ出会いたい一冊♡

大原かおり写真集 キケンなカオリ♡は、時を重ねてもなお輝き続ける大原かおりさんの魅力を存分に味わえる記念作。懐かしさに胸が高鳴る方も、初めて知る方も、彼女の新たな美しさに惹き込まれるはず。

節目の年にふさわしい一冊を、ぜひ手に取ってみてください♡

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