◇セ・リーグ 巨人5−7阪神（2026年5月2日 甲子園）

73キロ差の緩急にやられた。巨人は甲子園では開幕4戦目で初黒星。今季初対戦の大竹に7回1得点に抑えられ、阿部監督は「野球って不思議だなと。（球速）160キロを投げればいいのかと…いろんなことを考えさせられた」と投球術にうなった。

最速141キロに対して最遅68キロ。時折交ざるスローボールに惑わされ、4回2死までは安打も出なかった。7回に初めて得点圏まで走者を進めた2死一、三塁から小浜が右前適時打。なお一、三塁の同点機で代打・坂本は一転、3球全て速球で空振り三振に倒れた。

今季は先発左腕に対して5勝9敗の苦戦。ただ、1―7の9回に4点を返す意地の反撃を見せ、指揮官は「いい攻撃ができたので、明日につなげてほしい」と切り替えた。（青森 正宣）

≪2軍広島戦 実戦復帰初戦 リチャード弾≫リチャードが「左第5中手骨骨折」から完治し、ファーム・リーグの広島戦（Gタウン）で実戦復帰した＝写真。3回にバックスクリーン右へ豪快なソロを放って3打数1安打。3月11日のソフトバンクとのオープン戦以来の出場に「久しぶりだったのでかみしめて走りました」と笑顔を見せた。また、脳振とう特例措置で登録を外れている泉口は試合前練習に参加し、フルメニューを消化。3日の同広島戦で復帰を予定し「スムーズに入っていけると思う」とうなずいた。