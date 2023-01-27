◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

先発の又木、２番手の石川の両左腕は、ともに大きな課題がある。左打者の内角に強い球を投げ込めないことだ。打者からするとホームベースの三塁側の左半分に絞ることができ、恐怖心もなく踏み込める。

確かに内角を狙って少し甘くなれば長打を浴びるし、死球のリスクも増える。だが、命がけで内に突っ込めないようでは、プロの世界で生きていけない。

又木はスリークオーター気味の腕の振りでストレートは素晴らしい。だが、配球が一辺倒では通用しない。左打者への内角シュートを覚えれば、嫌がられる投手になれるはずだ。

石川も７回に左の高寺、中野に外角の球を狙い打ちされ、連続適時打を許した。高寺には初球、中野には６球すべて外角で打たれて当然だった。勝負球は外でも構わないが、１球でも内角を見せておくことが必要だった。

同じ左投手の阪神・大竹は直球が１４０キロ前後でもベース板の左右、高低、奥行きのすべてを使った投球だった。７回２死一、三塁のピンチでは代打・坂本に３球すべて直球で、最後は内角に投げきった。決して速くないストレートを速く見せ、ゾーンで勝負する勇気が素晴らしい。又木、石川は大竹から見習うところがたくさんある。（スポーツ報知評論家・掛布 雅之）