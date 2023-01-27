◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、３６位で決勝ラウンドに進んだ石川遼（カシオ）は１イーグル、３バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算４アンダーの１６位に順位を上げた。

午前６時４０分から第２ラウンドの残り４ホールをプレー。第３ラウンドのホールアウトまで８時間を要した長丁場は、手応えがつまった一日になった。「すごくティーショットが良かった。３日間の中では一番いいゴルフができた。風の向きはあまり変わらなかったので、アグレッシブにいけるところはアグレッシブにいった」と振り返った。

前半の１０番から１２番までティーショットでドライバーを握った。いずれも２〜３メートルのチャンスメークに成功したが、惜しいパットが続いた。「３メートルぐらいを今日はなかなか決めていけなかった。１０、１１番とプッシュアウト。もう少し精度を上げていける」。１３番パー３で１メートル半のバーディーパットを沈めた際には、小さくガッツポーズを作った。

左ドッグレッグの１６番パー４でも、攻撃的な戦略から今週初のバーディーを奪った。林越えのルートを選択し、ミニドライバーを振り切った。「風が少しフォロー目だったのと、気温が上がって、自分のなかで初日よりも飛距離が出そうだった。よりグリーン方向をアグレッシブに狙った」。高弾道の一打を花道手前まで運び、ピンそば１メートルにからめてみせた。

１８番ではティーアップせずに、直ドラでのティーショットに挑んだ。「ミニドライバーだと左に捕まったときにバンカーに届いてしまいそうだった。直ドラだと左から低いフェードで狙って、バンカーの方向に行っても手前のラフにキャリーして届かないと思った」。結果は想定内のバンカー手前の左ラフ。「勇気と割り切り」で和合を攻めた。

今季国内初戦の決勝ラウンド。快晴のなか、大勢のギャラリーを引き連れた。「たくさんの方に来ていただいて、本当に楽しかった」と声援に感謝した。最終日は８打差を追う展開。２０１０年には「５８」をたたき出し、６打差の逆転劇を生んだ。「全然まだ分からない。最初の５、６ホールをアンダーパーでプレーして、いい流れで後半に向かっていくような感じでプレーしたい」。早い段階で上位にプレッシャーをかける。（高木 恵）