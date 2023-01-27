◆米大リーグ レッドソックスーアストロズ（２日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２日（日本時間３日）、本拠地・アストロズ戦で３試合連続でスタメンを外れ、ベンチスタートとなった。

コーラ前監督解任後、トレーシー暫定監督の新体制では６試合で先発はわずか１度となった。相手先発は右腕アリゲッティ。吉田は２０２４年８月に現ロースターで唯一となる右本塁打を放っているが、指名打者には、対戦通算成績５打数無安打２三振のデュランが入った。試合前、トレーシー監督は「（吉田以外の）４人の選手（外野手）が持つスピードと多様性を考慮した。簡単な状況ではないが、マサは、ベンチで常に待機してくれている。理想的ではないが、現状はそうやってマネジメントしていくしかない」と説明した。

今季年俸１８００万ドル（約２８億円）はチーム２位タイとなる吉田が、１週間で１度しか先発しない異常事態。コーラ前監督時代も出場機会は制限されていたが、新体制では更に減少している。吉田とのコミュニケーションはどうなのか。トレーシー暫定監督は「もし、私が来る前と起用法が劇的に変わるなら、そうすべきですが、起用法は（就任前と）似ている。例えば、５回にベンチを見渡すと、彼はバッティング・グローブを付けて準備している。いつも必要時に備えてくれています」と語ったが、４月２９日のブルージェイズ戦でも８回一死満塁の場面で、コンタクトに長けた吉田が起用されることはなく、新体制で代打起用はゼロとなっている。

「彼を使う方法をみつけなければならない。８日間もベンチに座って、全くプレーしていない選手を使うのは、理想的ではありません」とトレーシー暫定監督。レ軍が抱えるロースター構築上の悩ましい問題点は、新体制になっても、依然、改善の兆しはない。