◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）

スーパーバンタム級の世界４団体統一王座戦で、中谷潤人（２８）は統一王者・井上尚弥（３３）に判定負け。２０１５年４月のプロデビュー以来、続けていた連勝は３２で止まった。また、ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を３―０の判定で下し、初防衛に成功。次戦２度目の防衛戦は同級２位で挑戦権を持つ那須川天心（２７）＝帝拳＝との再戦が濃厚だ。

尚弥の勝利が伝えられると、レフェリーを挟んで立っていた中谷はグッと唇をかんだあと、惜しみなく祝福の拍手を送った。リングを降りる前には両手を合わせ、四方に頭を下げた。苦しかった、でも、楽しかった３６分。お互いが持つ技術のぶつけ合い。キレのある左を何度も紙一重でかわされた。だが、相手の勝負をかけた一打に何度も耐えた。アッパーを打とうとして止めると、尚弥がすぐに反応し、両腕をハンドルを回すようなしぐさをしてみせた。

どちらかが倒されるのか、緊張が続いた試合は１０回に思わぬアクシデント。尚弥の頭が中谷の眉間にヒット。左目付近が切れて流血してしまった。さらに１１回に尚弥の右強打が左目にヒット。足を使ってその場を回避した。ジャッジ３人は尚弥を支持し、１５年４月のプロデビュー以来、中谷が続けていた連勝は３２でストップ。初黒星を喫し、４団体統一王者と世界４階級制覇の夢は持ち越しとなった。

試合後、左眼窩（か）底骨折の疑いが浮上した。中谷は１１回途中から左目をかばうように左腕のガードを上げていたが、このしぐさは尚弥が１９年のドネア（フィリピン）戦で眼窩底骨折を負った時、相手に悟られないように見せたのと同じだ。尚弥も感じ取っていたのかもしれない。

試合後、中谷は気丈にも５分間だけ記者会見に応じたが、左目に大きなアザ、左頬を大きく腫らして苦しそうな表情を見せた。「たくさんのお客さんの前で戦えたことを光栄に思う。いろんなことを想定して準備してきたので（尚弥の強さに）驚きはなかったが、さすがチャンピオン。ボクシングを作っていくのはうまかった。（尚弥との）駆け引きを楽しみながらやっていた」と振り返った。会見を終えると検査のため、病院へ直行した。

初めての挫折にも、中谷の志はまだ半ば。パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）１位、４階級制覇…。中谷の夢はまだ、終わらない。（谷口 隆俊）