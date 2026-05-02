◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。２５歳の先発右腕マグリビとは、前回の２５年６月８日（同９日）の敵地での一戦が初対戦で３打数１安打。当時は初対決となった１打席目に左中間に二塁打を放っており、４戦ぶり７号に期待がかかる。メジャー通算３００本塁打には、残り「１４」に迫っている。

大谷は、前日１日（同２日）の敵地・カージナルス戦では５打数無安打で２試合連続ノーヒット。５点を追う９回２死二塁で迎えた５打席目は中飛に倒れ、最後の打者となり、チームは今季ワーストとなる３連敗を喫した。打線は２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦から３試合連続２得点以下。直近１０試合ではわずか３本塁打と低調傾向にあるが、ロバーツ監督は「全体としてはまだ答えがない。けど、今はまだシーズン序盤で、調整する余地がある。まだ危機的状況ではない」と話していた。

この日は佐々木朗希投手（２４）が今季６度目のマウンドに上がる。試合前時点で計５試合で１勝２敗、防御率６・３５。先発ローテの中では唯一ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）を未達成なだけに、安定した投球でチームの連敗を止めたいところだ。