▼3着マイネルチケット（横山武）今日は返し馬から覇気を感じなかった。3着は舞台適性の分ですかね。

▼4着ラケマーダ（原）この馬の特長を生かし、馬場も奇麗だしポジションを取りに行った。ナイスファイトでした。

▼5着シリウスコルト（田辺）直線を向くまでいい雰囲気。1400メートルは初めてだけどゲートを決めていい感じだった。

▼6着キープカルム（荻野極）ゲートは上手に出たし、いいリズムだった。

▼7着ワイドラトゥール（西塚）やりたいことはできました。

▼9着ダノンセンチュリー（レーン）最後にいい脚を見せていたし、1600メートルの方がいいかもしれない。

▼10着ヤブサメ（武豊）この馬に18頭立ては厳しいかな。東京だと馬群がばらけないので。

▼11着レッドシュヴェルト（横山和）よく頑張っているが、周りの馬の上がりが速かった。

▼12着カンチェンジュンガ（ディー）しまいを生かすオーダーだったが、外に出すことができなかった。

▼13着ララマセラシオン（菅原明）ある程度の位置で運べたが、直線は伸び切れず後ろからも差されてしまった。

▼14着フリームファクシ（佐々木）伸びてはいるけど前が止まらなかった。ためていった方がいい感じ。

▼15着ダノンマッキンリー（高杉）状態は良かったが、展開が向かなかった。

▼16着ウイントワイライト（西園師）出負けしたし、スローだったので。

▼17着レイベリング（石橋）ゲートを出て落ち着いて走れたが、この馬には時計が速すぎた。